Ginerele și complicele, condamnați la închisoare

Furtul a avut loc, dar soția lui Bordeanu a început să-l suspecteze că el ar fi fost în spatele furtului sumei de 108.000 de lire sterline, iar în final acesta a recunoscut faptele. Atât fostul fotbalist, cât și complicele său, au fost dați pe mâna anchetatorilor, potrivit Cancan.

În data de 9 martie 2026, Judecătoria Bacău a dat decizia în acest dosar. Georgian Bordeanu a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare pentru instigare la furt calificat, iar complicele său, A.M.R, a primit o pedeapsă de 2 ani de închisoare cu suspendare pentru furt calificat.

De asemenea, instanța i-a obligat pe cei doi inculpați să plătească, în solidar, către partea civilă suma de de 20.000 lire, cu titlu de daune materiale. Decizia nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel.

A început să plângă și a solicitat să fie iertat

Furtul a avut loc în iulie 2025. Procurorii arată că Bordeanu a luat legătura cu A.M.R., unul dintre foștii lui angajați de la spălătoria sa auto, și au pus la punct un plan. Fostul fotbalist știa că socrul lui ținea ascunsă suma de 108.000 de lire sterline în lada unei canapele. El i-a dat pontul complicelui și s-a asigurat că locuința avea să fie goală la momentul potrivit.

Bordeanu și-a invitat socrii la o ieșire în oraș, mai întâi în parc, ulterior la un restaurant.

„În intervalul în care persoana vătămată și membrii familiei se aflau la restaurant, inculpatul Bordeanu i-a transmis un mesaj inculpatului R.A.M., comunicându-i că poate pătrunde în locuință, întrucât în acel moment nu se află nimeni în imobil (…) Acesta a urcat la etajul 4 și a pătruns în apartament, unde a procedat la răvășirea bunurilor din dormitor și sufragerie, în scopul identificării sumelor de bani”, se arată în datele din rechizitoriu, consultate de Cancan.

După aproximativ opt minute, inculpatul a părăsit imobilul purtând gluga hanoracului pe cap și având asupra sa o sacoșa textilă de culoare albastră în care se aflau sumele de bani sustrase din lada canapelei. Ulterior, s-a urcat la volanul unei mașini și a părăsit orașul.

După ce părinții soției au ajuns acasă și au descoperit casa răvășită și banii furați, soția lui Bordeanu a început să-l suspecteze că el ar fi fost în spatele jafului, mai ales că nu au fost identificate urme de forțare a ușii de acces. „În acest context, inculpatul Bordeanu a început să plângă și a solicitat să fie iertat”, se mai arată în dosar.

Complicele și-a cumpărat un BMW și câteva telefoane iPhone

Fostul fotbalist s-a întors la locuința socrului cu o parte din bani furați. Cu toate acestea, complicele său cheltuise deja o parte din banii primiți de la Bordeanu în urma furtului. Pentru că și-a îndeplinit „misiunea”, bărbatul fusese răsplătit cu 28.000 de lire sterline. Hoțul a cheltuit o parte din bani pe un BMW și telefoane iPhone. El a mai susținut în fața procurorilor că nu a știut suma exactă pe care a furat-o.

„Fiind audiat în calitate de inculpat în fața instanței de judecată la termenul din data de 13.01.2026, R.A.M. a recunoscut în totalitate fapta reținută în sarcina sa”, potrivit informațiilor din dosar.

Cariera lui Georgian Bordeanu

Georgian Bordeanu a fost un nume relevant pentru fotbalul băcăuan. A jucat la seniori la FCM Bacău, Aerostar Bacău, Dinamo Bacău, iar în sezonul 2023/2024, ultimul al carierei, la actuala divizionară secundă FC Bacău. Între 2007 și 2011 a fost legitimat în Italia, bifând inclusiv câteva meciuri în Serie C, la Virtus Lanciano, potrivit GSP.

Ulterior, după retragere, Bordeanu a preluat funcția de antrenor de portari la FC Bacău. Acesta nu mai este angajat al clubului din data de 1 iulie 2025. S-a angajat, apoi, ca antrenor la clubul de fotbal Aerostar Bacău, dar după câteva luni, când s-a aflat de problemele sale penale, i-a fost reziliat contractul.

