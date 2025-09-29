Lady Manningham-Buller, care a condus agenția de spionaj intern 2002 și 2007, a precizat că după invadarea Ucrainei, activitățile Rusiei în Marea Britanie s-au intensificat și a făcut referire la expertul Fiona Hill, cunoscută pentru consilierea lui Donald Trump și implicarea în revizuirea strategică a apărării britanice.

„Cred că ar putea avea dreptate când spune că suntem deja în război cu Rusia. Este un tip diferit de război, dar ostilitatea, atacurile cibernetice, atacurile fizice, activitatea de informații sunt extinse”, a spus ea.

Manningham-Buller s-a întâlnit cu Vladimir Putin în 2005, când acesta a venit la Londra după un summit G8 în Scoția. „Nu m-am așteptat ca într-un an să dea ordin să fie ucis pe străzile Londrei Alexander Litvinenko, dar l-am considerat pe Putin destul de neplăcut”, a explicat ea. Litvinenko, un fost spion FSB rus care trăia la Londra, a murit lent în 2006 după ce a fost otrăvit cu poloniu radioactiv, iar ancheta ulterioară a concluzionat că doi agenți ruși l-au ucis la ordinul lui Putin.

Eliza Manningham-Buller a condus MI5, agenția de spionaj intern a Regatului Unit, între 2002 și 2007. Este cunoscută pentru rolul său în combaterea spionajului, terorismului și activităților ostile desfășurate pe teritoriul britanic, precum și pentru implicarea în evaluarea amenințărilor venite din Rusia.

După retragerea din MI5, a fost implicată în organizații de caritate și cercetare medicală, precum Wellcome Trust. În iunie 2024, regele Charles a numit-o pe Eliza Manningham-Buller Cancelar al Ordinului Jartierei, o funcție onorifică în cadrul monarhiei britanice și a devenit prima femeie care ocupă această funcție înființată în 1475.

În acest moment, Rusia controlează aproximativ 20% din Ucraina după războiul început în februarie 2022.

