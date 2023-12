Stache a fost speaker la un eveniment pentru investitori și antreprenori internaționali și ucraineni, organizat la un hotel din Viena.

El a mers, apoi, în clubul vienez Volksgarten, unde a adormit, în jurul orei 3.00, în zona VIP. Când a fost trezit de personalul de securitate, Strache a atacat un bodyguard și l-a lovit.

Alte persoane au încercat să-l calmeze pe fostul vicecancelar. „Nu mai lovi!”, se aude pe videoclipul filmat cu telefonul mobil.

„Am ațipit liniștit în zona VIP”

„Am ațipit liniștit în zona VIP a unui club vienez, după o petrecere de Crăciun. I se poate întâmpla oricui, sunt doar om”, relatează fostul vicecancelar, într-o reacție pe Facebook.

„Apoi am fost trezit de agenții de securitate. Am fost iritat inițial, dar am fost însoțit, fără bătaie, în afara localului și am ajuns acasă cu taxiul. Toate celelalte ingrediente media au fost inventate din nou pentru a genera titluri pe seama mea”, a spus H.-C. Strache.

Fostul politician lucrează în calitate de consultant în management. A fost lider al FPÖ (2005-2019), deputat în Landtagul Vienei (1996-2006) și în Consiliul Național (2006-2018) și vicecancelar al Austriei (2017-2019).

În 2019, H.-C. Strache a demisionat din toate funcțiile politice, după ce a devenit public faptul că în campania electorală a promis unei pretinse femei de afaceri din Rusia acordarea de contracte de infrastructură în schimbul unor donații.

