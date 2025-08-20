Grav rănită, a murit la spital

Fosta regină a frumuseții, în vârstă de 30 de ani, a fost grav rănită în iulie 2025, după ce mașina condusă de soțul ei, Ilya, s-a ciocnit cu un elan pe autostrada M9, în timp ce se întorceau din orașul Rjev.

În momentul impactului, Aleksandrova se afla pe scaunul din dreapta. „Elanul a sărit brusc pe carosabil. Între apariția lui și coliziune a trecut o fracțiune de secundă. Nu am avut timp să reacționez”, a declarat soțul pentru agenția RIA Novosti.

Tânăra a suferit o puternică lovitură la cap și leziuni cerebrale severe. Transportată de urgență la spital, a intrat în comă și, în ciuda eforturilor medicilor, a murit pe 12 august. Ilya a scăpat cu răni ușoare, dar este devastat de pierderea soției.

Purta centura de siguranță, iar airbagul nu s-a declanșat

Detaliile accidentului fac situația și mai tragică: amândoi purtau centurile de siguranță și nu circulau cu viteză mare, însă impactul a fost fatal, iar airbagurile nu s-au declanșat.

Moartea Kseniei Aleksandrova, model cunoscut și apreciat după participarea la Miss Univers, a șocat opinia publică rusă și comunitatea modei. Poliția anchetează atât defecțiunea airbagurilor, cât și modul în care elanul a ajuns pe șosea.

