„Nu mai asociați numele meu cu fapte de care sunt străin!

Din nou, după trei ani, se reîncălzește un subiect pe care-l credeam demult încheiat. Din nou, speculații fără fond, acuze total aiurea, nimic nou, în afara acelorași metehne manipulatorii. De ce? Pentru că am publicat două fotografii în care îmi exprimam susținerea față de președintele Klaus Iohannis și liderul PNL, Ludovic Orban. Ori, poate pentru că PNL Tecuci a obținut aproape 33% la alegerile europarlamentare.

Repet ce am spus acum trei ani: Nu sunt vinovat de nimic, nu am fost niciodată chemat, întrebat, cercetat, acuzat de vreo instituție a statului. M-am despărțit amiabil de compania la care am lucrat zece ani, la cererea mea, și mi-am continuat activitatea la societatea familiei. Ajut oameni, zi de zi. Asta fac. Lucrez în domeniul medicinii somnului, unul extrem de vast, dacă avem în vedere numărul mare, foarte mare de români afectați de apneea în somn.

În concluzie, cred că lucrurile au mers prea departe. Prea multă minciună ridicată la rang de adevăr. Eu nu m-am întors în România să devin țintă pentru unii. M-am întors pentru că încă mai sper că putem construi o lume mai bună, aici, la noi acasă. Știu ce înseamnă traiul printre străini, departe de familie și cei dragi. Eu încă mai cred că poți reuși în România, prin mijloace oneste, cinstite.

Iar celor care-și imaginează că mă înving cu știri false și minciuni, le spun că ”ce nu mă doboară, mă întărește” și că alături de mine stă o familie minunată.”



