”Lucrez ca agent imobiliar, sunt căsătorit de doi ani cu o americană şi sunt mulţumit de viaţa de care am parte aici”, a povestit braşoveanul pentru Monitorul Expres.

Orzață locuiește la New York, centrul epidemiei de coronavirus din SUA.

Două săptămâni în izolare, înainte să plece la Westhampton Beach

”Noi locuim în New York, dar, de câteva zile, ne-am mutat în Westhampton Beach, la socrii mei. Este un orăşel turistic, aflat la 80 de mile de NY. Înainte de a pleca, am stat în izolare, două săptămâni, acasă, pentru a fi siguri că nu suntem infectaţi”, a povestit Rareș Orzață.

”În toată această perioadă am stat în casă, am făcut pregătire fizică şi ne-am uitat la filme pe Netflix. Am ieşit doar de câteva ori să cumpăr alimente, să luăm puţin aer”, a explicat fostul sportiv, argint la sărituri şi bronz la paralele la Campionatele Europene de la Charleroi, Belgia, din 1995.

Situaţia în New York este un pic ciudată, s-a oprit totul! Gândiţi-vă că 5.000.000 de oameni circulă zilnic cu metroul! O să trecem şi peste această perioadă, aşa gândesc cam toţi americanii. Rareș Orzață:

202.208 persoane infectate cu coronavirus erau la New York pe 14 aprilie, conform presei americane. 18.697 de pacienți erau internați în spital, 10.834 au murit. Recomandări Scrisoare dură a medicilor din Iași către Guvern. Oamenii ”din prima linie” cer proceduri clare: ”Noi pe cine salvăm?

”Acum, aici, la socrii mei, este mai uşor să ieşim pe stradă, aici mulţi oameni au case de vacanţă, astfel că ai libertatea de mişcare“, spune Rareş.

Westhampton Beach e pe coasta de sud-est a insulei Long Island.

Rareș și soția lui

”E diferență între clovnul de Trump și guvernatorul Cuomo”

Orzață crede că ”preşedintele Donald Trump nu a luat în serios avertismentele specialiştilor despre pandemia de coronavirus. Trump este un clovn! Nu înţelege nimic din ce se întâmplă. În schimb, guvernatorul, Andrew Cuomo, a făcut exact ce trebuia să facă şi a luat cele mai bune decizii şi comunică foarte bine. Eu cred că virusul a ajuns în America pe la mijlocul lui ianuarie. Am în familie mulţi oameni care lucrează în domeniul medical. Cred că la începutul lunii iunie se va intra într-o oarecare normalitate”.

Dacă Rareș stă la New York, fratele Bogdan locuiește în Vegas, iar părinţii mei şi sora au rămas la Brașov.

Gimnastul a plecat din România în 2002, la Montreal (Canada), unde a fost admis la faimoasa companie Cirque du Soleil, cel mai mare producător de circ contemporan din lume, unde avea să reziste aproape 15 ani!

După ce, zilele trecute, gimnasta americană Simone Biles a inventat noi exerciții în izolare și s-a dezbrăcat de pantaloni stând în mâini, Rareș Orzață a reprodus și el ”tehnica”.

