Agresat în fața unui restaurant din centrul orașului Siedlce

„Acum câteva ore am fost victima unui atac brutal. Am fost lovit de doi bărbați care strigau „Moarte trădătorilor de patrie”. Am fost lovit cu pumnul în față, apoi am fost călcat în picioare după ce am căzut la pământ. Totul a durat câteva secunde, după care agresorii au fugit”, a declarat Adam Niedzielski.

Poliția a confirmat că doi bărbați de aproximativ 30 de ani au fost reținuți în legătură cu incidentul și urmează să fie audiați joi. Potrivit autorităților, mai multe detalii despre suspecți și circumstanțe vor fi comunicate după interogatoriu.

Atacul s-a produs în fața unui restaurant din centrul orașului Siedlce, martorii relatând că agresorii l-au acuzat pe fostul ministru pentru deciziile legate de pandemia de Covid înainte de a-l lovi.

Internat în spital

Niedzielski a fost transportat la Spitalul Provincial din Siedlce, unde a rămas internat câteva ore, fiind externat în aceeași zi, fără leziuni grave.

Premierul Donald Tusk a condamnat ferm agresiunea, promițând pedepse dure pentru atacatori. „Fără milă”, a spus acesta.

Niedzielski, care a condus Ministerul Sănătății între 2020 și 2023, a avut un rol-cheie în introducerea restricțiilor și campaniilor de vaccinare, aspecte încă disputate de o parte a societății.

El a pus atacul pe seama „discursului instigator la ură tolerat în spațiul public” și a criticat decizia ministrului de interne, Marcin Kierwiński, de a-i retrage paza în pofida amenințărilor primite.

„Sper ca această situație să fie un semnal de alarmă pentru întreaga clasă politică. Ne aflăm pe o pantă periculoasă, iar pasivitatea nu va face decât să ducă la o escaladare suplimentară”, a avertizat Adam Niedzielski.