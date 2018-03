Copii care provin din familii dezorganizate, care abia au ce pune pe masă și care locuiesc în condiții jalnice. Copii care au însă o pasiune: fotbalul. Vorbim despre o parte din micuții fotbaliști înscriși în Asociația Club Sportiv Pescărușul Sarichioi Junior.

Pentru câțiva dintre micii sportivi din Sarichioi, fotbalul este cea mai mare bucurie. Uită de foame și de toate neajunsurile de acasă atunci când sunt pe teren. Mulți dintre ei nu au o situație bună în familie și, din această cauză, nu mergeau la școală.

Antrenorul lor, Radu Petre Gabriel, a reușit cu multă pricepere și răbdare să-i determine să vină la cursuri. Eliminarea din echipă pe baza nivelului de învățătură a făcut ca, la sfârșitul anului școlar, din cei 14 copii înscriși, 6 să fie premianți și doar 3 să aibă medii sub 7.

“La două luni le verific personal carnetele de note și de cel putin două ori pe an mă duc la fiecare în clasă și discut cu profesorii și diriginții în ceea ce privește situația la învățătură și disciplină. Iar cine nu învață, stă unul sau două meciuri pe bancă și nu intră. Cea mai mare pedeapsă pentru ei e să vină la meci și să nu joace. Să îi vedeți cum tremură cu carnetele când vin la mine”, ne-a declarat antrenorul.

În Sarichioi este o echipă de seniori (clubul existând din 1969 – n.r.), iar în 2015, când Radu Petre Gabriel a înființat echipa de juniori, aceștia au jucat sub sigla Pescărușul. Din septembrie 2016, a fost înființată Asociația Club Sportiv Pescărușul Sarichioi Junior, pentru a putea evolua sub propriile însemne, culori, formă juridică etc., cu posibilitatea de extindere în județul Tulcea, preluarea și formarea copiilor defavorizați sau cu performanțe la învățătură și nu numai.

Clubul are nevoie de susținere financiară

Acum, la Clubul Sportiv Pescărușul Sarichioi Junior sunt 3 echipe: junior A, junior D și junior E. Pe plan sportiv, copiii au obținut mari performanțe, dar nu același lucru se poate spune despre posibilitățile lor financiare.

Numai antrenorul știe câte eforturi face ca să poată participa la turnee în țară. Bate din ușă-n ușă pentru a primit câte o sponsorizare. Datorită realizărilor micilor fotbaliști, tot mai mulți copii și părinți îi solicită, astfel că în 2017 clubul a preluat atât copiii din cele 5 sate ale comunei, cât și o parte dintre copiii din comuna alăturată, Jurilovca.

“Pe tot parcursul celor 3 ani de la înființare, continuăm să susținem copiii defavorizați cu tot ce înseamnă (încălțăminte, alimente, bani, plăți la anumite servicii) pentru a-i menține în cadrul clubului și al societății, pentru integrarea lor în rândul celorlalți copii care dispun de posibilități”, ne-a mai spus antrenorul.

Clubul Sportiv Pescărușul Sarichioi Junior are acum aproape 50 de copii. Cei mai mici jucători au 9 ani și cei mai mari au acum 17 ani. Antrenorul se zbate pentru ei și, așa cum anul trecut le-a oferit un turneu gratuit, plătit integral de club, vrea să o facă și acum.

“Anul acesta vreau să le ofer un turneu gratuit la două grupe, să se ducă mai mulți copiii. Mulți dintre ei, până la aceste turnee nu văzuseră Tulcea. Vreau să fie un turneu în care să le oferim copiilor atât partea competițională, cât și partea de distracție, fiind singura lor ocazie de a vedea și ei țara”, ne-a mărturisit Radu Petre Gabriel.

Micilor fotbaliști le lipsesc însă dotările, pentru că în comună există un teren de fotbal, dar este într-o stare precară, situat la marginea satului. Cum plouă puțin, cum se umple de noroi. Primarul a promis că le va face un teren, sintetic. Până atunci, însă, micii “pescăruși” se antrenează așa. Au fost multe momente când, după finalul meciului, antrenorul ar fi vrut să-i ducă pe băieți la o pizza, să sărbătorească. Lipsa banilor l-a împiedicat să facă asta. Dar băieții înțeleg și nu au pretenții. Se antrenează în continuare, învață bine, convinși fiind că va ieși soarele și pe cerul “pescărușilor” din Sarichioi.

Rezultate bune pe teren și la olimpiade

Printre ultimele rezultate ale juniorilor ar fi locul 2 de la Cupa zăpezii jr 2018 la grupa 2007 și locul 3 la grupa 2008-2009. În vară, cei mici au obținut un egal cu Farul Constanța (echipa mult titrată la copii). S-au calificat al doilea an consecutiv la faza finalelor județene în cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar la clasele primare (unde toți copiii participanți sunt legitimați și fac pregătirea la clubul Sportiv Pescărușul Sarichioi Junior). În februarie 2017, au luat locul 2 la Cupa Gheorghe Hagi, au luat locul I la Cupa 1 iunie 2016 și în iunie 2015 au luat locul I la Cupa Junior Talent.

Micii fotbaliști au merite deosebite nu doar la fotbal, ci și la învățătură, mulți dintre ei fiind olimpici naționali. Unul dintre băieți a luat locul 2 la Olimpiada de Limba Rusă, faza națională, altul a luat locul 3 la Olimpiada județeană de Matematică și 4 băieți au luat premii la Olimpiada de Religie, faza națională. “Cresc frumos și, cu ajutorul nostru, au șansa unui viitor frumos”, ne-a mai spus Radu Petre Gabriel, antrenorul ACS Pescărușul Sarichioi Junior.

