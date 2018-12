Valea Doftanei, Cheia, Breaza sunt doar câteva dintre locurile cu peisaje de vis şi care în ultimii ani se dezvoltă din punct de vedere turistic.

Unde mai găseşti camera libere de Revelion cu doar câteva zile înaintea trecerii în noul an? Pe Valea Prahovei, cu siguranță sunt puţine şanse. Însă tot aproape de Bucureşti, în judeţul Prahova, sunt încă oferte valabile şi camere care-şi aşteaptă oaspeții pentru că nu au fost rezervate, deşi mai e puţin până la Revelion. E vorba despre zone cu peisaje la fel de spectaculoase precum cele din Bucegi, însă cu mult mai puţină aglomeraţie. Zone despre care tot mai mulţi turişti devin interesaţi, de la an la an.

„Observăm că se menţine şi în acest an o cerere foarte mare a românilor pentru pachete turistice în perioada sărbătorilor de iarnă în staţiunile consacrate din Prahova, precum Sinaia sau Buşteni. Vedem şi o creştere foarte mare însă pentru destinaţii precum Câmpina şi Breaza, care se află acum la un grad de ocupare de aproape sută la sută pentru Crăciun şi Revelion. Există, de asemenea, o paletă mai largă de oferte turistice în Prahova, precum pe binecunoscutul Drum al Vinului, Cheia-Măneciu, Valea Doftanei”, a declarat pentru Libertatea preşedintele Asociaţiei pentru Promoarea şi Dezvoltarea Turismului Prahova (APDT), Adrian Voican.

Cheia, ca o mireasă frumoasă, dar e Cenuşăreasă

Una dintre cele mai frumoase zone de munte din Prahova, la puţin peste o sută de kilometri de Capitală, este Cheia. Aici au răsărit numeroase unităţi de cazare, dar cam atât.

„Pârtie de schi nu mă lasă să fac, că trec urşii. Mă lupt pe toate părţile, dar nu se poate, că situl Natura 200, Ministerul Apelor şi Pădurilor, Romsilva… Mă doare inima când văd ce staţiune frumoasă şi nu pot să o dezvolt”, mărturiseşte primarul localităţii Măneciu, Vasile Cordoş.

Edilul povesteşte că micul sat Cheia, cunoscut drept staţiune montană, are de oferit privelişti minunate, dar are nevoie de un punct de atracţie. Numai că se loveşte de piedici pe bandă rulantă când vine vorba despre pârtia de schi.

Cordoş spune că a făcut drum pe Muntele Roşu, pe care primăria îl deszăpezeşte în aşteptarea turiştilor, că la Cabana Ciucaş oaspeţii găsesc condiţii de excepţie, iar traficul e departe de a fi la fel de aglomerat ca pe DN 1, pe care primarul îl numeşte „drumul melcului”.

„E o zonă mai frumoasă decât oricare. Dar să o dezvolt, nu am cu cine, toţi mă încurcă. Ce să vă zic, e ca o mireasă frumoasă, dar e Cenuşăreasă”, povesteşte Vasile Cordoş.

Proprietarii de pensiuni din Cheia încearcă să compenseze cu preţuri mici şi servicii all inclusive.

Conform şefului APDT, Adrian Voican, amatorii de munte pot petrece un Revelion de neuitat în zona Cheia – Măneciu, cu aproximativ 700 de lei camera pe noapte în regim all Inclusive'.

Enduro şi păduri virgine

O altă zonă cu aer curat şi peisaje superbe este Valea Doftanei. Aici, aproximativ treizeci de investitori au ridicat pensiuni, iar altele, dar şi un motel sunt în construcţie.

Primarul localităţii, Lucian Costea, spune că în ultimii ani turismul a luat avânt în zona Valea Doftanei, iar pensiunile nu duc lipsă de oaspeţi. Una dintre explicaţii este că oamenii au început că caute alternative la Valea Prahovei, atât de aglomerată.

Ca să-i atragă pe turişti, autorităţile au pus la dispoziţie un teren de sport şi au dat liber celor care vor să facă plimbări pe munte cu ATV-uri şi maşini de teren.

„Un lucru interesant sunt traseele de enduro. Motocicliştii din România au descoperit acum Raliul în Valea Doftanei, pentru că Valea Prahovei a limitat acest tip de activitate, fiind parcuri naturale în acea zonă, iar noi, la Valea Doftanei, am considerat că este un punct de atracţie treaba asta şi am lăsat liber să vină”, spune Costea.

Aşa că Munţii Baiului şi Masivul Ciucaş au devenit tot mai populare pentru iubitorii sporturilor extreme.

Iar iubitorii de natură pot descoperi tot la Valea Doftanei pădurea Glodeasa, pădure virgină, neatinsă de drujbele samsarilor de lemne care au făcut praf şi rumeguş fondul forestier în mare parte a României.

La Valea Doftanei, o cameră la o pensiune se închiriază la preţuri pornind de la 100 de lei pe noapte.

Turism balnear sau cazare la cramă

Nu în ultimul rând, cei care nu iubesc schiul sau snowboardul pot alege una dintre micile staţiuni prahovene profilate pe turismul balnear. Totul la preţuri mai mici decât în zonele cunoscute şi căutate.

Pentru persoanele care nu practică sporturi de iarnă, judeţul Prahova oferă multe variante turistice alternative pe durata sezonului rece. Staţiunile Slănic sau Poiana Câmpina sunt renumite pentru proprietăţile balneoclimaterice. Revelionul 2019 poate fi sărbătorit aici la un preţ de aproximativ 900 de lei camera pe noapte, care include pensiune completă şi diferite surprize oferite de gazde.

Iar turiştii care vor o experienţă altfel pot petrecere Revelionul la cramă.

Tot în judeţul Prahova, pe Drumul Vinului, cei care nu şi-au rezervat încă pachetele pot opta pentru pachete de cazare de trei nopţi la o cramă unde să aibă parte de degustări de vin şi cină festivă cu 840 lei camera pe noapte.

