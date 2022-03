Potrivit NY Times, fiecare dintre aceste dispozitive are aproximativ 0,3 m lungime, are formă de săgetă și este alb cu o coadă portocalie – susține un reprezentant al informațiilor americane.

Oficialul a spus că sunt eliberate de rachetele balistice cu rază scurtă de acțiune Iskander-M pe care Rusia le trage din lansatoarele mobile de cealaltă parte a graniței atunci când racheta simte că a fost vizată de sistemele de apărare aeriană.

În plus, fiecare dintre momeli este plin de electronice și produce semnale radio care interferează cu funcționarea radarelor care încearcă să localizeze Iskander-M și, de asemenea, conține o sursă de căldură care se presupune că ar atrage rachetele primite. Un oficial care nu a fost autorizat să comenteze public chestiuni de informații a descris dispozitivele sub condiția anonimatului, notează New York Times.

This is an unidentified munition currently being found in Ukraine. At the moment an official identification has not been made. Any additional images, technical information or identification is very much appreciated: https://t.co/dtWwdIJaV3 pic.twitter.com/p2lWFeljYd — CAT-UXO (@CAT_UXO) March 5, 2022

Un expert britanic e uluit

După cum se dovedește, utilizarea momelilor ar putea explica de ce armele antiaeriene ucrainene au probleme în interceptarea rachetelor rusești Iskander.

Imaginile cu muniție în formă de săgeată au început să circule pe rețelele de socializare în urmă cu două săptămâni. Au surprins experții și analiștii de informații – mulți dintre ei le-au confundat cu bombe cu dispersie din cauza dimensiunii și formei lor.

Richard Stevens, care a lucrat 22 de ani în armata britanică ca soldat responsabil pentru îndepărtarea explozivilor și apoi a lucrat timp de 10 ani ca tehnician civil în bombardamente în sudul Irakului, Africa și în alte părți, a declarat pentru New York Times că a avut de-a face „cu multe tipuri de muniție chineză și rusă, dar nu am văzut niciodată așa ceva”.

foto: https://cat-uxo.com/

