Un avion cu 71 de oameni la bord s-a prăbușit, luni, pe aeroportul internațional Tribhuvan din Kathmandu, Nepal, scrie presa locală. Cel puțin 49 de oameni au murit în urma accidentului aviatic în care a fost implicat un avion care aparține unei companii aeriene din Bangladesh.

Reuters scrie că avionul de linie a devenit ”instabil” în timp ce ateriza. Ulterior, acesta s-a prăbușit pe aroportul din Kathmandu.

Avionul, un Bombardier Dash Q-400 care aparținea US-Bangla Airlines, avea la bord 71 de oameni și a alunecat de pe pista de aterizare în timp ce ateriza. În urma accidentului, cel puțin 49 de oameni și-au pierdut viața.

Pompierii au fost trimiși imediat la fața locului. Mai jos puteți vedea o fotografie făcută pe arportul din Kathmandu. În imagine se poate observa fumul cum se ridică și echipajele de salvare care se îndreaptă către locul accidentului.

A #Bombardier_Dash_Q-400 aircraft operated by #US-Bangla Airways carrying some 71 passengers skidded off the runway while landing at the #Kathmandu Airport on Monday. Condition of passengers is unknown. Firefighters are trying to douse the fire. #Nepal #AvGeek Pic @Bishnusapkota pic.twitter.com/ZpK2Z3Ef7q

— Susheel Bhattarai (@sushbhattarai) March 12, 2018