Theo Rose a fost în centrul unui val de controverse în mediul online după primul tur al alegerilor prezidențiale. Cântăreața, cunoscută pentru modul direct de a spune lucrurile, a fost ținta unor critici dure, fiind acuzată că ar fi susținut un candidat contra cost. Artista a decis să lămurească situația printr-o serie de declarații ferme, dezmințind zvonurile.

Theo Rose a explicat că piesa sa „A venit Poliția” nu a fost folosită în campania electorală a niciunui candidat, în ciuda speculațiilor. Ea a subliniat că respectă votul democratic și i-a îndemnat pe români să voteze în conformitate cu propriile convingeri, fără influențe externe. Artista a menționat și faptul că, deși în familia sa există persoane care îl susțin pe Călin Georgescu, ea nu dorește să transforme acest subiect într-un motiv de conflict.

„Votați cu cine vreți! Vă respect votul democratic, evident. Nici doamna Lasconi nu este vreo lumină și ultimele apariții, într-adevăr, nu au fost inspirate. Dar eu mi-am exprimat public susținerea față de ceea ce am crezut eu a fi răul mai mic. Haideți să vă spun și de ce am făcut asta.

Imediat după primul tur am făcut un videoclip, ironic evident, pentru că iertați-mă, eu am râs la foarte multe afirmații făcute de domnul Călin Georgescu, altele m-au speriat. La finalul acelui clip am spus: «Haideți să votăm cu cine trebuie în turul II!»

În urma acelui videoclip pe TikTok au apărut niște postări în care eram pomenită ca fiind unul dintre artiștii care-l susțin pe acest domn Călin Georgescu, lucru care nu era adevărat. Și asta nu e tot dezinformare? Eu nu las pe nimeni să mă folosească pentru propagandă politică.

Mai mult decât atât, am fost contactată și de către presă. Pe grupurile de Telegram ale susținătorilor dlui Călin Georgescu, aceștia susțin că melodia «A venit Poliția» ar fi melodia oficială de campanie a domnului în cauză. Ca urmare a acestor lucruri, am ieșit pe Instagram și am făcut o postare pe InstaStory în care am scris că eu susțin un parcurs pro-european și în care v-am îndemnat să vă informați”, a spus artista.

„Nu sunt de acord nici cu ce i s-a întâmplat lui Connect-R”

De asemenea, Theo Rose a comentat situația controversată a lui Connect-R, care a fost „interzis” de postul radio Kiss FM pentru declarațiile sale legate de alegeri. Cântăreața și-a exprimat dezamăgirea față de faptul că opiniile personale ale unui artist pot duce la astfel de sancțiuni în industria muzicală.

„Vă mai zic ceva, în familia mea sunt persoane care-l susțin pe acest domn, care l-au votat și-l vor vota și-n turul II. Dar eu mă cert cu familia mea pentru niște oameni care doar vorbesc? Momentan n-a făcut nimic niciunul dintre ei. De ce m-aș certa cu voi? Nu sunt de acord nici cu ce i s-a întâmplat lui Connect-R, acolo s-a greșit imens și ce credeți? Este și-n defavoarea celorlalți artiști care au ales să se mai exprime cu privire la acest subiect. Și vă zic de ce.

Dacă e democrație înseamnă că suntem cu toții liberi să ne exprimăm părerea, apartenența de orice fel, dar asta nu înseamnă că orice alt artist sau persoană populară de pe internet are o altă părere decât a lui Connect-R sau a voastră e că e cumpărat”, a mai spus Theo Rose.

„Asta mi-e Sfânta Cruce dacă am primit vreun ban ca să susțin vreun candidat politic vreodată în viața asta”

Cântăreața a fost extrem de deranjată că s-a speculat faptul că ar fi fost plătită pentru a-l susține pe Călin Georgescu, candidatul independent la alegerile prezidențiale 2024.

„Mi s-a mai scris și că n-ar trebui să zic nimic pentru că am urmăritori mulți și pot influența. Păi bine, dar dacă asta presupune meseria mea? Să fiu populară pe internet? Nu sunt și eu cetățean în țara asta? Nu trăiesc, nu muncesc aici? Plătesc taxe, cresc un copil în țara asta, am familie. Și ai mei, ca și ai voștri, au fost afectați de sistem. Le înțeleg mâhnirea și da, sunt de acord să votăm împotriva sistemului.

Și dacă tot e pe așa, asta mi-e Sfânta Cruce dacă am primit vreun ban ca să susțin vreun candidat politic vreodată în viața asta sau dacă s-a pus vreodată problema de a susține pe cineva sau ceva, ca nu cumva să pierd campanii, difuzări la radio sau apariții TV. (…)”, a adăugat jurata de la Vocea României.

