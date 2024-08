Echipele au lucrat la găsirea şi identificarea victimelor dezastrului după ce un turbopropulsor operat de compania aeriană Voepass s-a prăbuşit în oraşul Vinhedo. Numărul victimelor a fost revizuit în creştere sâmbătă la 62, relatează News.ro.

Voepass a declarat anterior că avionul ATR 72-500 transporta 57 de pasageri şi patru membri ai echipajului între Cascavel, în statul Paraná din sud, şi aeroportul Guarulhos din oraşul São Paulo. Dar ulterior a confirmat că mai exista un pasager dispărut la bordul zborului.

Aeronava s-a prăbuşit într-o zonă rezidenţială, dar nimeni de la sol nu a fost rănit. Oficialii au declarat că a fost avariată doar o casă dintr-un complex de apartamente din zonă.

Statul São Paulo a declarat că a încheiat operaţiunea de ridicare a cadavrelor victimelor de la locul accidentului sâmbătă la ora locală 18.30.

Acesta a adăugat că trupurile – 34 de bărbaţi şi 28 de femei – au fost transportate la morga poliţiei din oraşul São Paulo, unde vor fi identificate şi predate familiilor.

Două dintre victime, căpitanul şi primul ofiţer, au fost deja identificate, a confirmat statul.

Acesta a adăugat că membrii familiilor vor fi cazaţi într-un hotel din oraş pentru a ajuta la identificarea victimelor – 38 de familii au sosit până acum.

Anterior, căpitanul Maycon Cristo, un purtător de cuvânt al departamentului de pompieri, a declarat că echipele se bazează pe o serie de factori pentru a ajuta la identificarea pasagerilor.

Acestea includ documente şi poziţia corpurilor în raport cu scaunele, precum şi telefoanele mobile recuperate de la unele dintre victime.

Accidentul aviatic este cel mai grav din Brazilia din 2007, când un avion TAM Express s-a prăbuşit şi a luat foc pe aeroportul Congonhas din São Paulo, provocând moartea a 199 de persoane.

Deocamdată nu se ştie ce a provocat prăbuşirea avionului ATR 72-500. Autorităţile au declarat că înregistratoarele de zbor au fost recuperate.

ATR, producătorul franco-italian de avioane, a declarat că va coopera cu ancheta.

Potrivit site-ului de urmărire Flightradar24, zborul 2283 decolase din Cascavel vineri la ora locală 11.56 (14.56 GMT) şi trebuia să ajungă la destinație la ora 13.40.

Ultimul semnal primit de la aeronavă a fost cu aproximativ 20 de minute înainte de aterizarea programată.

Agenţia de aviaţie civilă din Brazilia a declarat că avionul, care a fost construit în 2010, a fost „în stare bună de funcţionare, cu certificate de înmatriculare şi de navigare valabile”.

Cei patru membri ai echipajului aflaţi la bord în momentul accidentului erau toţi autorizaţi în mod corespunzător şi aveau calificări valabile, a adăugat aceasta.

Spitalul de Cancer Uopeccan din Cascavel a declarat pentru BBC Brasil că doi dintre medicii săi stagiari se aflau printre pasagerii care au murit.

Momentul prăbuşirii avionului de pasageri a fost văzut de locuitorii din zonă, în timp ce alţii au descris pagubele produse locuinţelor lor.

Guvernatorul statului São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, a declarat trei zile de doliu.

