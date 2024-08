UPDATE ora 21.24: Apărarea Civilă din Brazilia a anunțat că avionul s-a prăbușit într-o zonă rezidențială din cartierul Capela din Vinhedo și a lovit mai multe case, potrivit CNN.

„Nu există încă nicio confirmare a modului în care s-a produs accidentul sau a situației actuale a persoanelor de la bord”, a transmis compania aeriană Voepass.

Mai devreme, președintele brazilian Lula da Silva a anunțat, la un eveniment la care ținea un discurs, că „se pare” că nu există supraviețuitori.

Știrea inițială: Avionul de tip ATR-72, operat de compania aeriană Voepass Linhas Areas, zbura de la Cascavel, statul brazilian Parana, către Guarulhos, în Sao Paulo.

Pe rețelele sociale, au circulat filmări în care se vede cum avionul pică peste un pâlc de copaci, după care urmează o coloană uriașă de fum negru.

