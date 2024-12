Sorin Bontea și soția sunt împreună din 1989 și s-au căsătorit în 1994. Soții Bontea au o fiică, Miruna și un fiu, Iulian. „Suntem împreună din 1989 şi ne-am căsătorit în 1994. Ne-am cunoscut la o petrecere, într-un grup de prieteni, iar eu am fost cel care a făcut primul pas.

La prima întâlnire ţin minte că i-am dat un trandafir roşu şi de atunci îi dăruiesc mereu trandafiri roşii, îi plac foarte mult. Apoi i-am gătit mâncare chinezească”, a spus Sorin Bontea într-una din rarele intervenții despre soția sa.

Sorin Bontea: „După două luni de relație, ne-am logodit”

Acum, celebrul bucătar a vorbit pe larg despre prima întâlnire cu soția sa și obiceiul pe care îl respectă cu sfințenie an de an. „Mă consider un bărbat romantic, dar într-un mod discret. Încerc să îi fac mici surprize, cum ar fi să-i gătesc preparatele preferate sau să-i ofer flori fără un motiv anume. E felul meu de a-i arăta că o iubesc și că apreciez tot ce face pentru noi. În continuare păstrez acest obicei, de ziua ei îi aduc trandafiri roșii”, a spus el.

Întrebat cum a avut loc cererea în căsătorie, Sorin Bontea a explicat: „După două luni de relație, ne-am logodit. Țin minte că ne-am făcut verighete la o bijuterie undeva în spate la Cocor, iar după 5 ani ne-am căsătorit. A fost ceva simplu, fără artificii sau planuri complicate. Am vrut să fie un moment autentic, doar despre noi doi, de care să ne reamintim cu drag și peste zeci de ani”.

Referitor la secretul relației cu soția lui, care stă departe de lumina reflectoarelor, nu a apărut în emisiuni de televiziune, nici interviuri nu a oferit, Sorin Bontea a adăugat:

„Cred că secretul despre care vorbești este o combinație între respect, comunicare și umor. Nu suntem perfecți, dar învățăm mereu unul de la celălalt. Disensiunile le rezolvăm discutând și punând lucrurile în perspectivă, ascultându-ne unul pe celălalt”.

Declarația pe care Sorin Bontea i-a făcut-o soției

În 2022, Sorin Bontea a surprins cu o fotografie de la nunta lui și a soției, care a avut loc în 1994. El poartă costumul de ginere, ea rochia albă, de mireasă. „Azi se împlinesc 28 de ani de la căsătorie, ani în care am fost unul lângă altul la bine și la greu, la bucurie și la tristețe, la tot ce viața ne-a adus în cale. Niciunul dintre noi nu știe când au trecut, dar cel mai important este că am fost împreună!”, a transmis, pe Facebook, bucătarul.

Fanii lui din mediul online au reacționat cu peste 75.000 de like-uri la postare și peste 16.000 de comentarii. Mulți l-au felicitat pe Sorin Bontea pentru mariajul lui de durată.

„La mulți ani! Sănătate, împliniri și ani îmbelșugați împreună! Respect! (…) La multi ani și cât mai mulți ani împreună cu sănătate și numai bine! Sunteți minunați!!! (…) La mulți ani! Bunul Dumnezeu să vă ajute în continuare să aveți o căsnicie lungă, frumoasă, multă sănătate și realizări frumoase pe toate planurile! (…)

Mulți ani înainte fericiți! Să aveți numai bucurii, împliniri și liniște alături de copii și toți cei dragi!”, sunt câteva dintre comentariile fanilor pe pagina de Facebook a lui Sorin Bontea.

