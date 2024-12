Dincolo de cariera lui în industria muzicală, Smiley s-a dovedit a fi un familist convins. S-a căsătorit cu prezentatoarea Gina Pistol, alături de care are o fetiță, pe Josephine. Totodată, cântărețul e foarte atașat de părinții lui și de fratele său.

În ziua alegerilor parlamentare, pe 1 Decembrie, Smiley a votat alături de cei dragi, dar nu la București. Într-o poză postată pe rețelele de socializare, Smiley și cei dragi lui apar cu zâmbete largi și cu buletinele în mână, semn că au votat.

„La mulți ani, România! Am mers special la Pitești împreună cu familia și am votat!”, a transmis artistul ieri, care pare că nu are buletin de București. „Și eu am fost la vot. La mulți ani!”, i-a scris un fan artistului.

„La mulți ani, România! Votăm pentru o Românie europeană, în care să trăim în pace alături de copii noștri!”, a scris altcineva.

„Bun exemplu! La multi ani, români adevărați!”, a comentat alt fan la imaginea distribuită de Smiley în mediul online.

Smiley, melodie inspirată din povestea de dragoste a părinților lui

De curând, Smiley a lansat alături de Theo Rose melodia „Ultimul dans”, inspirată din povestea de iubire a părinților lui. „Am pus piesa părinților mei și după primele acorduri s-au ridicat și au început să danseze, fără să știe că ei au fost inspirația mea pentru acest vals.

Cred că au simțit și s-au regăsit din prima secundă în ea. Este foarte emoționant să poți compune și cânta despre iubire în cele mai profunde manifestări ale ei. Cred în iubirile de-o viață, văd asta și la părinții mei și la alte cupluri, și mai cred că valsul este muzica lor, a noastră și a oricui iubește și este etern îndrăgostit.

Nu sunt la primul vals din muzica mea, așa că pot spune că valsul creează unul dintre cele mai emoționante și încărcate momente pentru public, pentru ascultători, atât la concerte, cât și la evenimente sau întâlniri romantice. Mă bucur să aduc o ocazie în plus îndrăgostiților să se îmbrățișeze, să se gândească unul la altul și să valseze pe muzică și prin viața toată”, a declarat Smiley.

