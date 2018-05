FOTO | Connect-R a dat 15.000 de euro ca să își fațeteze dinții

După Anamaria Prodan și Dorian Popa, în grupul vedetelor care și-au fațetat dantura a intrat și Connect-R. Solistul a renunțat la aparatul dentar și a apelat la ultima fiță în domeniul stomatologiei estetice! Un medic i-a transformat în totalitate zâmbetul.

Pe lângă vestimentație și accesorii, unui rapper celebru îi trebuie și un zâmbet pe măsură. Acesta este motivul pentru care Connect-R a apelat la profesioniști în domeniul stomatologiei care l-au ajutat să obțină ceea ce și-a dorit de ani buni. S-a luptat multă vreme cu dinții strâmbi, apoi a fost nevoit să suporte timp de trei ani aparatul dentar. Iată că acum, după toate așteptările, Connect-R poate zâmbi larg pentru că celebrul medic al vedetelor l-a ajutat să obțină ceea ce visa de mult.

”A trebuit să port trei ani de zile aparat dentar ca să pot să am o ocluzie perfectă. După ce dinții s-au îndreptat, am apelat cu încredere la domnul doctor, care mi-a devenit și prieten. Am vrut un alb imaculat și mi-a recomandat fațetele dentare Emax, de ultimă gernerație și care nu fac altceva decât să se muleze perfect pe forma dintelui, astfel că nu va mai fi nevoie să șlefuiască prea mult și să-l distrugăe. A durat două ore toată procedura. Nu m-a durut, mi-au făcut anestezia, nu am simțit nimic. A lucrat profi domnul doctor”, a spus Connect-R. Artistul va apărea cu noul zâmbet în videoclipul ”Vinovat”, dar și în America unde va avea un turneu de două săptămâni.