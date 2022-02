FOTO. Cum arată și ce fac dronele turcești cu care se apără Ucraina în fața convoaielor militare ruse

Ambasada Ucrainei în Turcia a anunțat sâmbătă că armata ucraineană a distrus un convoi militar rus folosind astfel de drone în sudul țării, lângă orașul Kherson, situat lângă Crimeea, conform MiddleEastEye.net.

Aceasta a postat pe Twitter și un clip video care arată convoiul lovit.

Ministerul ucrainean al Apărării a trasmis la rândul său că drone TB2 au lovit forțele ruse în apropiere de aeroportul din Hostomol, lângă Kiev.

The Ukrainian MoD just stated its Bayraktar TB2s UCAVs have been pounding Russian VDV forces near Hostomol Airport near Kyiv ??https://t.co/Kxb8GwPTuo