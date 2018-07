Reamintim că în urma incidentului, pilotul nu s-a putut catapulta și a murit carbonizat.

Accidentul s-a petrecut la un spectacol aviatic care se desfășura la Baza Aeriană Borcea. După ce s-a izbit de pământ, aparatul de zbor Mig 21 Lancer a explodat, flăcările și fumul ajungând la zeci de metri înălțime. La fața locului se află câteva aproximativ 4.000 de persoane, iar echipajele de salvare au sosit imediat în zona în care s-a prăbușit avionul. Autoritățile au trimis și un elicopter SMURD din orașul Constanța.

Un martor al accidentului aviatic, care a furnizat și imagini de la fața locului, a povestit, pentru Libertatea momentul prăbușirii avionului: ”Ce vă pot spune este că am văzut avionul venind din ”direcția 180” în limbajul specialiștilor. S-a înclinat pe partea stângă, apoi am dus aparatul la ochi și am surprins cadrele respective”, a spus Adrian Floroiu, martor al incidentului aviatic.