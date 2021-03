Zeci de oameni s-au închinat duminică la biserica vandalizată din Parcul Titan. Preotul Pîrvu: „Întoarcem celălalt obraz, biserica e un loc al păcii”

Icoanele din pridvor au fost curăţate de inscripţii

Credincioşii au venit în număr mare la slujba de duminică de la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din marginea Parcului Titan, lăcaşul de cultvandalizat săptămâna trecută. Chiar dacă inscripţiile cu vopsea roz au fost şterse de pe icoanele din pridvor şi de pe zidurile exterioare, unda de şoc nu s-a stins în comunitate.

„Se uita lumea de peste stradă ca la circ”, povesteşte preotul paroh Gabriel Pîrvu, arătând locurile unde au fost inscripţiile. Biserica e în stil maramureşean, din lemn. După ce-au fost curățate, bârnele lăcuite s-au decolorat puţin

Cei mai mulţi credincioşi au ascultat slujba stând în curtea bisericii

Părintele Gabriel slujeşte din 2008 la biserica din parc. „Pentru că suntem mai expuşi, umblă tot felul de lume noaptea prin zonă, păţim destul de des atacuri. O dată, au intrat şi în biserică, au spart geamurile. Avem contract cu o firmă de pază, sunt instalaţi senzori de alarmă şi camere video, şi la interior, şi la exterior. De data asta, cred că persoanele care au atacat au studiat dinainte locul. Alarma s-a declanşat la sfârşit. Când au sosit gardienii, n-au mai găsit pe nimeni”, explică preotul.



„Făptașii apar pe camere”

Înregistrările de pe camerele de supraveghere au fost puse la dispoziţia Poliţiei. „Făptaşii apar pe camere, nădăjduim că ancheta va lămuri cine au fost”, adaugă preotul paroh.

Mă sună oamenii să îmi prezinte fel şi fel de ipoteze. Nu mă pronunţ. Aştept rezultatul cercetărilor. Părintele Gabriel:

Preoţii spun că biserica din parc a mai fost atacată

Cei mai mulţi dintre credincioşii veniţi la slujbă au stat în curte. În biserică au intrat doar câţiva vârstnici, sensibili la frigul dimineţii de martie. Unii au venit doar să se închine, să se roage şi să asculte câteva minute liturghia. În total, peste o sută de oameni, de toate vârstele, şi-au început duminica trecând pe la biserica din parc.



„Îi simt foarte revoltaţi, suferă. Suferim toţi. Azi au venit mai mulţi ca de obicei, din empatie, să arate că ne sunt alături. Nu am vrut să vorbesc despre asta la predică, nu acum, să se mai liniştească lucrurile. Suntem sub asediu, mai mult ca oricând, de când a început pandemia. Suntem vânaţi şi orice cuvinţel am spune e întors pe toate părţile. Aşa simţim, aşa ni se pare”, a declarat părintele Gabriel.



Mulţi tineri au venit să asiste la slujbă

Preotul paroh a precizat că, dintre toate atacurile împotriva bisericii unde slujeşte, acesta i se pare cel mai grav. „Dar, fiind creştini, întoarcem celălalt obraz. Nu arătăm spre nimeni. Biserica este un loc al păcii, al rugăciunii. Datoria noastră e să o păstrăm aşa”.

Poliţia Capitalei a anunţat, într-un comunicat, că, în cazul vandalizării Bisericii Pogorârea Sfântului Duh, a fost deschis dosar penal pentru distrugere.

