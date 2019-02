George Popescu a decedat, miercuri seara, la Spitalul Floreasca din Capitală, după ce a luptat mai mult de un an cu boala necruțătoare.

Potrivit Gazeta Sporturilor, George Popescu a fost unul dintre cei buni și talentaţi fotoreporteri români. În 2016, fotografiile lui Poqe au apărut la CNN după ce a călătorit, timp de 40 de ore, cu un tren într-o zonă periculoasă şi izolată din Mauritania.

Poqe a colaborat şi cu alte publicaţii, precum Frankfurter Allgemeine Zeitung, Spiegel, LExpress, Vice UK, Das Erste, dar şi cu Vice, Documentaria, Esquire, DoR, Casa Jurnalistului, Men’s Health, Scena9 şi Gazeta Sporturilor.

Despre propria persoană vorbea cu umor, dar recunoștea că e tot mai greu să găsească loc pentru fotografiile sale în presa din România.

„M-am născut în 1980, am vorbit la 4 ani, am citit la 5 şi am fumat la 6. Mi-am petrecut copilăria în Argeş, la câţiva kilometri de Siliştea Gumeşti a lui Marin Preda. Din păcate, nu mi-a plăcut instituţia Şcoală, iar cu matematica am stat dezastruos. Am făcut o facultate obscură şi, pe la 18-19 ani, habar nu aveam ce voi face cu viaţa mea. Am avut noroc cu apariţia internetului, când m-am apucat să învăţ un lucru care mi-a plăcut: grafică web. Uşor, uşor, am trecut însă la fotografie, păstrându-mi «meseria de bază», pentru a mă putea întreţine. De obicei, fotografiez pe banii mei sau pe bani destul de puţini primiţi de la publicaţii, care îmi acoperă cheltuielile de deplasare. Cam de un an sunt membru N-Ost, o agenţie de presă din Berlin, care acoperă Europa de Est. Am devenit fotojurnalist cu acte în regulă, nu mai e o activitate pe care să o fac doar de plăcere. Mai public pe ici, pe colo în România, dar, din păcate, revistele unde merită să publici le numeri pe degetele de la o mână„, a mărturisit George Popescu, pentru publicaţia totb.