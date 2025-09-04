Comisia Națională pentru Informatică și Libertăți (CNIL), un organism guvernamental însărcinat cu aplicarea protecției datelor consumatorilor, a declarat că site-ul web al Shein nu a respectat reglementările privind colectarea datelor consumatorilor fără consimțământul acestora.

Problema este că utilizatorii care au respins cookie-urile Shein au găsit totuși pe calculatoarele lor aceste fișiere, conform comisiei, care a detaliat un test făcut în august 2023.

Cookie-urile sunt mici fișiere care permit site-urilor web și agențiilor de publicitate să identifice utilizatorii individuali și să le urmărească obiceiurile de navigare.

Aplicarea GDPR

În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor al Uniunii Europene (GDPR), cookie-urile sunt considerate date cu caracter personal, deoarece sunt utilizate pentru a identifica cumpărătorii și a le afișa reclame personalizate, iar site-urile web trebuie să obțină consimțământul pentru a le utiliza.

„Valoarea acestei amenzi ține cont de faptul că compania a ignorat mai multe obligații, depozitând cookie-uri fără consimțământul utilizatorilor, nerespectându-le alegerile și neinformându-i corect”, a declarat CNIL într-un comunicat.

Recomandări În culisele Power of Siberia 2. Ce dezvăluie acordul de gaze despre dependența Rusiei și influența crescândă a Chinei

Comisia a adăugat că și mărimea Shein a contribuit la luarea acestei decizii, afirmând că 12 milioane de rezidenți francezi vizitează site-ul în fiecare lună.

Chinezii neagă

Shein a declarat că „contestă ferm” decizia CNIL și va depune apel.

„Considerăm că amenda este total disproporționată, având în vedere natura problemelor invocate, conformitatea noastră actuală deplină și măsurile corective proactive pe care le-am luat”, a declarat retailerul de modă rapidă într-un comunicat.

Shein a declarat că a cooperat pe deplin cu CNIL din august 2023 și a consolidat „toate aspectele” practicilor sale de protecție a datelor.

Compania, care a fost fondată în China și are sediul în Singapore, a declarat că mărimea amenzii „pare a fi motivată politic, mai degrabă decât rezultatul unei aplicări echitabile și echilibrate”.

Shein, care vinde rochii la 12 euro și blugi la 20 de euro, s-a confruntat cu critici în Franța, unde legislatorii au susținut un proiect de lege care reglementează fenomenul fast fashion și care, dacă ar fi implementat, ar interzice Shein să facă publicitate.

Vânzări de 7,6 miliarde de euro în Europa

Amenda de 150 de milioane de euro reprezintă aproximativ 2% din veniturile de 7,684 miliarde de euro pe care entitatea Shein înregistrată în Irlanda a raportat că le-a realizat în Europa în 2023, cel mai recent an pentru care există date oficiale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE