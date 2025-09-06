Ce este „Nostradamus”, sistemul unic în Europa

„Nostradamus” este un radar trans-orizont, adică poate vedea dincolo de linia orizontului. Spre deosebire de radarele clasice, care se opresc unde începe curbura Pământului, acesta folosește unde radio de înaltă frecvență. Ele se reflectă în ionosferă și se întorc cu informații despre obiecte aflate la mii de kilometri distanță.

Pe scurt, sistemul „joacă biliard” cu cerul pentru a putea detecta pericole departe de granițele Franței. Tehnologia a fost dezvoltată de ONERA, centrul aerospațial al Franței. Totuși, el nu poate să dirijeze direct apărarea antiaeriană, ci alertează, iar alte radare mai precise ghidează interceptarea.

Oficialii francezi au recunoscut că invazia Rusiei în Ucraina și conflictul din Gaza au schimbat perspectiva Europei asupra securității.

Ministrul francez al Forțelor Armate, Sebastien Lecornu, în vizită la situl radar Nostradamus. Foto: Profimedia Images

„Aceste conflicte ne-au dat mult de gândit”, a spus ministrul Apărării, Sébastien Lecornu, la vizita pe teren.

Recomandări Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație

Instalația ocupă 12 hectare și are antene dispuse în trei brațe mari, fiecare de circa 140 de metri lungime. Arhitectura este în formă de Y și cuprinde sute de radiatoare bi-conice. Acest design permite radarului să „formeze” fasciculele electronic, fără piese mecanice în mișcare, scrie Ministerul Apărării francez.

Unde este instalat radarul și de ce revine acum

„Nostradamus” se află la Crucey, în regiunea Eure-et-Loir, pe fosta bază aeriană NATO/americană Dreux-Louvilliers. Ministerul Apărării a confirmat această localizare în documentele oficiale.

Radarul Nostradamus a fost, inițial, pus pe plan secund, dar acum revine într-un moment în care Parisul vrea să reducă dependența Europei de Statele Unite în materie de apărare și avertizare timpurie. Foto: Profimedia Images

Franța vrea mai multă autonomie europeană în domeniul apărării. În iulie, președintele Emmanuel Macron a anunțat o creștere semnificativă a bugetului militar, de ordinul miliardelor de euro, pentru a accelera programele strategice. Printre ele se află și modernizarea radarului „Nostradamus”.

Ce poate detecta „Nostradamus” și cât costă

Potrivit AFP, pentru început au fost alocate 2 milioane de euro. Urmează alte 50 de milioane, astfel încât până la jumătatea anului 2028 sistemul să fie complet operațional și integrat în comanda operațiunilor aeriene.

Recomandări Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție

Radarul este capabil să identifice atât rachete hipersonice, extrem de rapide, cât și obiecte lente la mare altitudine. AFP a amintit că, în teorie, poate surprinde și baloane similare celui chinezesc doborât în SUA în februarie 2023.

Unicitatea lui față de alte radare este raza de acțiune: „Nostradamus” poate vedea foarte departe, până spre Moscova, spun oficialii francezi. Totuși, are o rezoluție mai slabă decât radarele „linie-de-vizare”. Din acest motiv, este folosit în combinație cu alte sisteme.

Cum funcționează Nostradamus

Radarele obișnuite funcționează „în linie dreaptă”, până unde permite curbura Pământului. Nostradamus trimite unde care ricoșează în ionosferă, adică stratul atmosferei aflat la 100–300 km altitudine. Acestea cad pe țintă, apoi se întorc spre antene.

Potrivit publicației Aviation Weekend, pe 4–5 septembrie 2025, ONERA și Agenția pentru Inovație în Apărare au semnat un acord pentru noi experimente. Acestea includ simulări pentru detectarea avioanelor, rachetelor și baloanelor, inclusiv la altitudini foarte mari, între 20 și 100 de kilometri.

JEWEL, proiectul european în care Nostradamus devine piesă de bază

În paralel, Franța și Germania lansează inițiativa „JEWEL”, un sistem european de avertizare timpurie. Acesta va combina senzori spațiali și radare la sol. „Nostradamus” va fi una dintre „cărămizile” de bază în această rețea.

Recomandări Bătălia epică a Fiscului din Vaslui pentru 1 euro pe lună dintr-o pensie deja impozitată în Spania: „Nu-mi pot recupera banii decât în instanță!”

Pentru statele din Est, inclusiv România, un astfel de lanț european înseamnă reacții mai rapide în caz de crize și mai puțină dependență de informațiile oferite de SUA.

Ținta oficială este ca „Nostradamus” să fie complet funcțional și integrat în sistemul de apărare până în 2028. Testele din 2025 și 2026 vor arăta dacă radarul își confirmă performanțele, de la baloane spion până la rachete hipersonice.