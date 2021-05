Le président de la République française Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports visitent l’école Paul-Cézanne à Melun, France, le 26 avril 2021. Le chef de l’Etat a échangé avec des élèves de CM2. © Raphael Lafargue/Pool/Bestimage French President Emmanuel Macron and French Education, Youth and Sports Minister Jean-Michel Blanquer visit a school of Melun, south of Paris, France, on April 26, 2021. Nursery and primary schools reopened on April 26, 2021 across France after a three-week closure in the first step out of the country's partial lockdown. Meanwhile, high schools students are following online classes.