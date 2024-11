Problema sportivă a fost trecută în plan secund. Echipa Franței se pregătește să găzduiască Israelul în această seară, în Liga Națiunilor (20.45), într-o atmosferă tulbure.

Contextul tensionat din jurul situaţiei actuale din Orientul Mijlociu ridică temeri de incidente în marja întâlnirii de la Stade de France .

„Nu există o amenințare clară, dar rămâne un meci cu risc ridicat”, a confirmat Laurent Nunez, șeful Poliției din Paris, la Franceinfo, joi dimineață.

„Vedem tensiunile care există în cadrul demonstrațiilor în acest moment, în special în jurul celor pro-palestiniene, așa că trebuie să rămânem extrem de concentrați”.

Last night in Paris, thousands marched to protest a gala for Israel.



Unsurprisingly, it turned violent—protesters tried to head toward the event.



Imagine what wouldve happened if the police hadnt stopped them.



Actually, no need to imagine. We saw it happen in Amsterdam. pic.twitter.com/U3XLwgjLNt