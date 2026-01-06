Criza locuințelor lovește toate categoriile sociale

Numărul gospodăriilor din Franța continuă să crească pe fondul unei populații în expansiune și al tendinței tot mai accentuate de a locui singur, însă oferta de locuințe noi nu ține pasul cu cererea în continuă creștere. Această discrepanță a generat o criză acută a locuințelor accesibile, care afectează toate categoriile sociale și de vârstă, relatează Le Monde.

Marion, o femeie de 56 de ani, fostă directoare de resurse umane, este doar unul dintre mulții francezi afectați de criza locuințelor. Concediată la începutul anului 2025, ea se luptă să își găsească un nou loc de muncă, iar veniturile sale sunt insuficiente pentru a-i asigura un trai decent.

„Astăzi, 56% din indemnizația mea de șomaj este folosită pentru chirie; restul abia ajunge pentru a acoperi facturile și necesitățile de bază: telefon, internet, asigurare medicală, mâncare etc.”, explică aceasta. Fără un loc de muncă stabil și fără o fișă de salariu, Marion nu poate închiria o locuință standard, fiind obligată să plătească o chirie mare pentru un apartament mobilat.

Prețurile explodează, salariile rămân în urmă

Prețurile locuințelor au crescut cu 88% în ultimele două decenii, în timp ce salariile au înregistrat o creștere de doar 13% între 1996 și 2023, arată datele economistului Jacques Friggitt. Această discrepanță a dus la o scădere semnificativă a puterii de cumpărare a gospodăriilor.

În prezent, pentru achiziționarea unei locuințe similare cu cea din anul 2000, un cumpărător trebuie să contracteze un credit pentru o perioadă mult mai lungă – 25 de ani în 2024, față de 15 ani în 2000.

Factori precum dobânzile scăzute și extinderea duratei creditelor ipotecare au favorizat creșterea prețurilor, permițând îndatorarea mai mare a cumpărătorilor. Totuși, deficitul de ofertă și cererea ridicată din zonele urbane și turistice sunt principalele cauze ale crizei locuințelor accesibile. În plus, în ultimul deceniu, numărul locuințelor vacante și al celor utilizate ca reședințe secundare a crescut semnificativ, afectând și mai mult piața imobiliară.

Dobânzile mai mari au blocat creditarea și construcțiile

Criza s-a accentuat în 2022, odată cu creșterea ratelor dobânzilor, determinată de măsurile Băncii Centrale Europene de a combate inflația cauzată de războiul din Ucraina. Această majorare a ratelor a dus la o scădere bruscă a creditării ipotecare și la prăbușirea tranzacțiilor imobiliare. În același timp, construcțiile de noi locuințe au stagnat, ceea ce a complicat situația pentru tinerii care încercau să devină independenți și pentru familiile care doreau să se extindă.

Deși în septembrie 2025 notarii au raportat o creștere anuală de 10% a vânzărilor de locuințe, construcția de noi unități locative a atins un minim istoric. În ultimele 12 luni, doar 272.700 de locuințe noi au fost începute, cu 22% mai puține decât media din ultimii cinci ani. Senatoarea Dominique Estrosi-Sassone (Republicanii) a propus o lege pentru a stimula construcția a 400.000 de unități locative pe an până în 2030.







