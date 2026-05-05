Ei plănuiesc construirea unui nou magazin Dedeman și a unei galerii comerciale care ar putea găzdui Farmacia Tei și Bebe Tei. Terenul, aflat pe centura Apahida-Vâlcele, a fost deținut anterior de compania Maes Capital Construct, controlată de Jost Group, un important jucător luxemburghez din domeniul logistic și transport. Dedeman a preluat firma împreună cu proprietatea, iar proiectul de dezvoltare se află acum în faza de avizare.

„În acest moment, proiectul la care faceți referire se află într-o etapă preliminară, în care analizăm și studiem din punct de vedere urbanistic terenul din Dezmir”, au declarat reprezentanții Dedeman pentru jurnaliștii Profit. Frații Pavăl, care dețin și 30% din acțiunile Farmacia Tei și Bebe Tei, aplică modelul implementat deja în alte orașe, precum Blejoi și Focșani, unde galeriile comerciale Dedeman includ spații pentru aceste branduri. În Cluj, Dedeman operează deja un magazin în cartierul Dâmbul Rotund.

Totodată, în 2025, frații Pavăl au preluat de la omul de afaceri Dorin Bob galeria comercială în care funcționa fostul magazin Cora, transformat în Carrefour, situată lângă mall-ul Vivo! Cluj-Napoca.

În februarie 2026, proprietarii Dedeman au cumpărat oficial Carrefour România.

Vânzătorul terenului din Dezmir, Roland Jost, a fost implicat în trecut în controverse juridice. În 2017, pe vremea când era CEO al Jost Group, a fost investigat pentru presupuse infracțiuni legate de trafic de persoane și încălcări ale legislației sociale, fiind acuzat că ar fi folosit șoferi din România și Slovacia pentru a eluda normele în vigoare. În 2023, Jost a fost condamnat la 18 luni de închisoare cu suspendare și amendat cu 4,8 milioane de euro, renunțând la poziția de CEO pentru a rămâne doar președintele consiliului de administrație.