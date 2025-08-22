Frații Tate își fac buncăr de aproape 4 milioane de euro la București: „Ştirile sperie oamenii”

Buncăr de lux pentru frații Tate în România

Proiectul fraților Tate de la București va include zece dormitoare, spaţii de locuit separate şi o sală de recreere cu o bară de striptease. Frații Tate sunt acuzați că au exploatat sexual 34 de tinere.

Tristan și Andrew Tate vor fi extrădați în Marea Britanie, după procesul din România.

Ron Hubbard, fondatorul Atlas Survival Shelters, spune că are doar cuvinte de laudă pentru Tristan Tate, pe care îl descrie drept „profesionist, politicos, convingător”.

„Nu am decât cuvinte de laudă pentru Tristan”, afirmă Hubbard. El i-a arătat reporterului un videoclip filmat luna trecută, în care apare în Aston Martin-ul de 2,1 milioane de dolari al lui Tristan.

În schimb, Andrew este „în lumea lui. El este OG. Nu poţi vorbi cu OG”, explică antreprenorul, folosind termenul „Original Gangster”, termen argotic, care îşi are originea în cultura americană a bandelor, pentru a descrie un membru senior, foarte respectat.

Construcția va costa 3,9 milioane de euro.

Cum arată un buncăr marca Atlas

Un exemplu din Texas arată că buncărele Atlas sunt adevărate apartamente de lux subterane. Ascunse în spatele unor intrări secrete, acestea pot include:

tavane înalte de 3 metri

proiector de film

bucătărie cu blaturi de granit

seif iluminat cu neon pentru arme

Un adăpost antiatomic de 93 metri pătraţi, conceput să reziste la o explozie nucleară este ascuns într-o fermă din Texas. La el se poate ajunge prin ușa din spatele unei biblioteci din sufragerie.

Prețul unui astfel de adăpost pornește de la 1,5 milioane de dolari.

Buncărul este etanşat cu uşi rezistente la gaz, întărite cu oţel, şi este echipat cu un sistem de filtrare ce protejează împotriva radiaţiilor nucleare, biologice şi chimice. O trapă de evacuare serveşte şi ca spaţiu de depozitare suplimentar, iar panourile solare asigură energia electrică.

Exemplu de buncăr construit de Ron Hubbard Foto: Captură Youtube

Ron Hubbard, magnatul buncărelor apocaliptice

La 61 de ani, Ron Hubbard s-a transformat în cel mai cunoscut magnat al buncărelor din America. Fost designer de oțel, el a lansat compania Atlas Survival Shelters în 2011.

În prezent, fabrica sa din Texas produce circa 300 de adăposturi anual, de la capsule de 20.000 de dolari la complexe de peste 5 milioane de dolari.

Ron Hubbard a construit buncăre pentru unii din cei mai bogați oameni din lume – Foto: Profimedia

„Nu vând un produs. Vând un sentiment – supravieţuire, siguranţă, exclusivitate şi o raritate pe care doar puţini oameni o au”, explică antreprenorul.

Hubbard recunoaște că cererea explodează în perioade de tensiune globală: pandemia de Covid, războiul din Ucraina sau conflictele din Orientul Mijlociu.

„Ştirile sperie oamenii”, spune acesta.

„Dacă Trump face pace cu Putin şi Putin se aliniază, este rău pentru afaceri, dar este bine pentru lume”, adaugă antreprenorul.

Clienți celebri: de la Zuckerberg la Kardashians

Deși deseori invocă acorduri de confidențialitate, Hubbard a confirmat câteva nume celebre.

De exemplu, Mark Zuckerberg, pentru care a proiectat un adăpost de 270 de milioane de dolari în Hawaii.

Zuckerberg a minimizat ulterior acest lucru, spunând că este „doar o cameră pentru furtuni”, dar Hubbard afirmă că are uşi antiexplozii şi un sistem de filtrare a aerului care ar proteja împotriva precipitaţiilor radioactive.

„Iniţial, ei voiau oţel”, îşi aminteşte el. „Dar le-am spus că solul vulcanic din Hawaii este perfect pentru beton”, a menţionat el.

Pentru Kim și Khloe Kardashian, a livrat un prospect de buncăr în 2021, în cadrul emisiunii Keeping Up With The Kardashians.

„A fost o punere în scenă. Nu au cumpărat niciodată unul.”

A creat adăposturi și pentru proprietari de echipe NFL și membri ai unor familii regale din Orientul Mijlociu.

„Am manierele unui doctor”, spune Hubbard care se laudă că a conceput buncăre pentru „patru dintre cele mai bogate 15 persoane din lume”.

Buncărele, noul obiect de lux pentru miliardari și influenceri

Pentru clienții bogați, buncărele devin un simbol de statut social, la fel ca supermașinile sau avioanele private.

Hubbard a strâns două milioane de urmăritori pe TikTok, YouTube și Instagram, transformându-și afacerea într-un fenomen viral.

Biroul lui Ron Hubbard, Texas – Foto: Profimedia

Chiar și biroul său din Texas este o scenă de autopromovare, cu pălării MAGA, o păpușă Trump și o pușcă încărcată la îndemână.

Clienți și din clasa mijlocie

Nu doar miliardarii investesc în buncăre. Tot mai mulți americani din clasa de mijloc cheltuiesc economii sau fac credite pentru un adăpost.

Un exemplu este Steve Schelthoff (61 de ani) din Arizona, care a plătit 170.000 de dolari pentru un buncăr, considerându-l ultima piesă a planului său de supraviețuire.

Politica fricii stă la baza acestei afaceri. Hubbard spune că „99%” dintre clienţii săi americani sunt creştini conservatori îngrijoraţi de imigraţie, tulburări civile sau război nuclear.

Un sondaj din 2023 a arătat că americanii au cheltuit 11 miliarde de dolari într-un singur an pe pregătiri pentru „sfârșitul lumii”.

Afacerea buncărelor, cu ochii pe Marte

Hubbard privește și spre viitor: crede că adăposturile subterane ar putea fi cheia supraviețuirii pe Marte, în proiectele lui Elon Musk.

„Oamenii nu pot trăi la suprafaţă acolo”, spune Hubbard. „Dar sub pământ este foarte bine”, crede el.

Între timp, compania sa construiește buncăre în întreaga lume: Marea Britanie, Elveția, Dubai, Cipru, Canada, Polonia și Israel.

În Texas, Hubbard îşi încheie ziua cu trei vânzări de buncăre în valoare totală de 1,1 milioane de dolari – cea mai bună zi de vânzări de când Rusia a invadat Ucraina.

„Lumea poate fi un loc înfricoşător, dar afacerile merg foarte bine”, conchide Ron Hubbard.