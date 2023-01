„Familia noastră este întristată astăzi de pierderea unui membru uimitor și talentat al familiei, iubitul nostru frate Frederick Eugene „Freddie” White, a notat Verdine White.

Verdine White l-a numit pe fratele său „copilul protejat” și l-a identificat drept membru fondator „original” al Earth, Wind & Fire „cu recorduri de aur la vârsta de 16 ani”.

„Dar mai mult decât atât, acasă și nu numai el era minunatul frate mereu distractiv și încântător de răutăcios!”, a scris Verdine White, fără a oferi detalii despre cauza morții fratelui său.

Printre omagiile aduse lui White, cântărețul Lenny Kravitz l-a numit „un adevărat rege” și a spus că a fost „binecuvântat” că a fost influențat de el.

În vârstă de 67 de ani, Fred White a câștigat cu trupa șase premii Grammy și a fost nominalizat de 13 ori, obținând trofee pentru cea mai bună interpretare instrumentală R&B pentru piesa din 1979 „Boogie Wonderland” ,dar și pentru „Runnin” din 1977.

Născut la Chicago, SUA, Fred White a început să cânte la tobe la vârsta de 9 ani și a obținut primul său disc de aur, Donny Hathaways Live, la doar 16 ani.

În 1974, s-a alăturat trupei Earth Wind & Fire, fondată de fratele Maurice și cunoscută pentru hituri precum September și Boogie Wonderland. Un an mai târziu, grupul a devenit celebru cu albumul Thats the Way of the World.

În 2000, Earth, Wind & Fire a fost inclus în Rock & Roll Hall of Fame, fiind una dintre cel mai bine vândute trupe din toate timpurile, cu peste 90 de milioane de discuri vândute în întreaga lume.

FOTO: Earth, Wind & Fire – Facebook

