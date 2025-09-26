Bărbatul în vârstă de 47 de ani, rezident în Tilburg, conducea un BMW cu numere de înmatriculare germane. Polițiștii au măsurat o viteză medie de 168 km/h într-o zonă unde limita era de 80 km/h.

Pe lângă viteza excesivă, șoferul a fost observat depășind pe dreapta și conducând la mai puțin de un metru în spatele altor vehicule. Aceste acțiuni au determinat poliția să oprească mașina și să ia măsuri drastice.

Autoritățile au confiscat imediat permisul de conducere al șoferului român. Mai mult, datorită gravității încălcărilor – viteza depășită cu peste 100% și comportamentul extrem de periculos – vehiculul a fost și el confiscat.

Șoferul a încercat să se justifice, susținând că „a rămas fără motorină și de aceea a condus cu viteză”. În plus, s-a descoperit că acesta nu deținea permisiunea necesară pentru a conduce un vehicul înmatriculat în străinătate.

Incidentul a avut loc în timpul unei săptămâni de acțiune ROADPOL împotriva contravenienților rutieri, desfășurată între 16-22 septembrie 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE