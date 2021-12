Victor Socaciu a murit luni, 27 decembrie, la vârsta de 68 de ani. Fuego a aflat din presă că s-a stins din viață colegul său de breaslă. După ce a aflat de moartea artistului, Fuego a transmis un mesaj emoționant.

„Cu toții vom pleca mai repede sau mai târziu, dar nu știm clipa și ceasul și de aceea trebuie să trăim frumos și demn și să nu ne fie rușine când ne uităm în spate cum am trăit! Și asta se poate traduce în cariera profesională, tot timpul am fost foarte strict cu ce am făcut pe scenă și în televiziune!”, a spus cântărețul.

De asemenea, Fuego a mărturisit că în urmă cu șase ani și-a dorit ca Victor Socaciu să-i scrie un cântec, însă, din păcate, colaborarea nu a mai avut loc. Artistul s-a întristat la aflarea veștii.

„Țin minte că acum vreo șase ani am hotărât că vreau să-mi scrie un cântec, el are niște piese foarte, foarte frumoase, foarte cântabile, dar uite că n-am mai ajuns să facem această colaborare! Îmi pare rău, pentru că și el vine din galeria artiștilor frumoși la suflet, artiștilor de muzică folk, cântat extraordinar! Asta e viața! Dumnezeu să îl odihnească!”, a declarat Fuego pentru Cancan.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Ultima dorință a lui Victor Socaciu

Artistul folk își dorea să fie înmormântat la Cornu. Marina Almășan, fosta lui soție, nu crede că va merge la înmormântare, însă îi este alături fiului ei în aceste momente grele. Prezentatoarea TV mărturisește că Victor Socaciu nu prea avea grijă de sănătatea lui.

„Nu este deloc o veste bună. Îmi pare foarte rău. Familia lui se va ocupa de tot. Știu că voia să fie înmormântat la Cornu, cu siguranță fiicele lui îi vor respecta dorința. Mă așteptam să nu îi fie bine, pentru că nu avea grijă de sănătatea lui, îl vedeam tot timpul la spectacole, deși el avea nevoie foarte mare de repaus. Cumva, era normal, fiind căsătorit cu o impresară…

De dinaintea transplantului au început problemele. Transplantul a fost șansa la o viață normală, altfel fără el ar fi fost condamnat la o viață de chin, cu dializă de 3 ori pe zi. Nu știu cum s-a mai descurcat și câtă grijă a avut de el după ce ne-am despărțit. Îl voi susține pe Victor jr. Nu știu dacă eu voi fi prezentă la înmormântare, însă Victor va fi cu siguranță”, a mărturisit Marina Almășan pentru click.ro.

Citeşte şi:

Salman Khan a fost mușcat de trei ori de un șarpe. Primele declarații ale iubitului Iuliei Vântur: „Am fost spitalizat 6 ore”

Studiu: Infecția cu Omnicron îmbunătăţeşte capacitatea sistemului imunitar de a neutraliza varianta Delta

Gestul impresionant făcut de Cătălin Botezatu pentru un om al străzii și fiica lui: „Trebuie ca oamenii să fie ajutați”

PARTENERI - GSP.RO Cum a refuzat Victor Socaciu banii lui Gigi Becali în urmă cu mai mulți ani. Ce i-a răspuns la vremea respectivă patronului FCSB

Playtech.ro Nostradamus, profeții ȘOCANTE pentru România în 2022. Când vine războiul și cât va ține: „Semnul Crucii va apărea pe cer”

Observatornews.ro Un om frumos a plecat prea devreme

HOROSCOP Horoscop 28 decembrie 2021. Taurii privesc spre viitor, dar cu teamă, cu rețineri și multe gânduri negre

Știrileprotv.ro FOTO Transformarea incredibilă a unui bărbat căruia nasul i-a crescut exagerat de mult: „Îmi ajungea la buze”

Telekomsport Gigi Becali a renunţat la celebrul palat. Cine sunt noii proprietari ai clădirii din Aleea Alexandru

PUBLICITATE Amestecă o linguriță de IMAGINATION cu ingredientele preferate și bucură-te de rezultat