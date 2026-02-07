Român arestat pe loc de polițiști la intrarea în Germania

Poliția federală germană a reținut un bărbat urmărit de autorități în cadrul controalelor temporare reintroduse la frontieră.

Este vorba despre un cetățean român căutat pentru o infracțiune de jaf calificat.

Potrivit publicației Rheinische Post, incidentul a avut loc joi după-amiază, 5 februarie, când polițiștii au verificat un vehicul de serviciu care intra în Germania din Olanda, prin punctul de trecere Elten, pe autostrada A3.

Românul, în vârstă de 31 de ani, se afla pe locul din dreapta față, ca pasager.

Mandat de arestare pentru jaf calificat

În urma verificării identității în bazele de date ale poliției, oamenii legii au constatat că pe numele bărbatului exista un mandat de arestare preventivă emis de Parchetul din Köln pentru jaf calificat.

Mai mult, la percheziția corporală, agenții au găsit asupra românului 5,3 grame de marijuana. Individul a fost arestat pe loc, iar după finalizarea procedurilor polițienești a fost predat autorităților din Kleve.

La sfârșitul anului trecut, un tânăr român în vârstă de 23 de ani, fugar de peste patru ani după o tâlhărie comisă în Italia, a fost prins la pont în Germania, unde își schimbase numele pentru a scăpa de condamnare.

Arestat și extrădat, individul se află acum încarcerat într-un penitenciar din Rieti.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE