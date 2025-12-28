Român fugar de patru ani, prins în Germania și extrădat în Italia

Conform publicației Il Gazzettino, românul a fost arestat în decembrie 2020, la vârsta de 19 ani, fiind considerat responsabil pentru o tâlhărie calificată și vătămare corporală gravă comise în localitatea Bussolengo, provincia Verona. Ulterior, el a fost plasat în arest la domiciliu, într-o locuință din Legnago.

În octombrie 2021, tânărul a evadat din arestul la domiciliu și s-a făcut nevăzut, devenind oficial fugar.

Fuga și schimbarea identității

În timp ce procesul penal își urma cursul, românul a părăsit Italia și s-a stabilit la Köln, în Germania, unde a încercat să se ascundă schimbându-și numele de familie și asumându-și o altă identitate.

Între timp însă, în ianuarie 2025, condamnarea sa a devenit definitivă: trei ani și două luni de închisoare. Tribunalul din Verona a emis astfel un mandat de executare a pedepsei.

Polițiștii germani l-au capturat pe român după un pont primit de la carabinierii din Verona

În primele luni ale acestui an, carabinierii din cadrul Nucleului de Investigații din Verona au reușit să îl localizeze și au transmis informațiile autorităților germane.

La data de 11 aprilie, poliția din Germania l-a arestat.

După câteva luni petrecute într-un penitenciar german, la 18 decembrie, tânărul a fost extrădat în Italia și transferat în penitenciarul din Rieti, unde va executa pedeapsa stabilită de instanță.

În urmă cu câteva zile, un alt fugar român, condamnat definitiv la 7 ani de închisoare pentru evaziune fiscală și delapidare, a fost prins în Italia, după mai bine de 4 ani de fugă. Gheorghe Păcurar, de 57 de ani, era dispărut din 2020 și avea pe numele său un mandat european de arestare.

