Agenția americană pentru protecția mediului (EPA) a emis marți o alertă de calitate a aerului pentru New England, la o zi după ce părți din Illinois, Wisconsin și Minnesota au primit o avertizare similară. Săptămâna trecută, oficiali americani din sudul SUA, până în Maryland, Virginia și Pennsylvania, au raportat că au fost afectați de incendii.

?#BREAKING: New York City now has the worst air quality of any city on Earth as canadian Wildfires Blanket Northeast States in Apocalyptic Haze



?#UnitedStates | #USA



Much of the Northeast has been enveloped in an apocalyptic haze as smoke from Canadian wildfires blankets the… pic.twitter.com/NqLZucjTsl