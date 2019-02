Femeia a explicat că a ocupat postul de contabil, însă, printr-o nouă dispoziție, primarul a stabilit inclusiv locul în care aceasta trebuie să lucreze.

„Mi s-a dat o dispoziţie de casier şi mi s-a mutat biroul acolo. Mi s-au luat atribuţiile de contabil şi mi s-au lăsat cele legate de achiziţii. Primarul a spus că acolo este biroul meu. Am cerut să mi se pună la dispoziţie un calculator, imprimantă şi internet pentru că este vorba de de achiziţii, unele pe fonduri europene. Ca să-ţi bată joc de mine, m-a pus acolo, la o masă. Există un calculator, însă nu ştiu dacă funcţionează. Nu am scaun. Stau în picioare. (…) Se ocupă altcineva de contabilitate. Este un abuz de nedescris împotriva mea”, a precizat Viorica Băltărețu, pentru igj .

Așa se face că Viorica Băltăreţu a ajuns să lucreze pe holul Primăriei, lângă un maldăr de documente.

Fosta contabilă spune că este nevoită să meargă trei ore pentru a încasa taxele și impozitele. Acest lucru o mulțumește pentru că, uneori, afară este mai cald decât în „biroul” ei de pe hol.

„Am trei ore de teren, între 10,00 şi 13,00. Este mai cald decât acolo unde lucrez. După ce vin din teren, mă aşez acolo, dar nu am ce să lucrez, pentru că nu merge calculatorul. Documentele legate de achiziţii sunt în biroul de la parter pe care l-am avut până acum câteva zile. Jos am actele şi sus am biroul. Doar eu lucrez pe hol, în condiţiile în care birourile sunt goale. Tot etajul este gol”, a mărturisit funcţionara Primăriei Albeni.

Viorica Băltăreţu spune că primarul vrea să se răzbune pe ea în așa fel încât să-și retragă plângerea de la Poliție. Femeia spune că l-a reclamat pe edil pe motiv că ar fi agresat-o într-un birou.

„Nu mai ştiu exact pentru ce vrea să se răzbune pe mine. Am avut un conflict. M-a agresat. M-a împins de nici nu m-am văzut. Nici nu am ştiut pe unde sunt. Cred că de asta se poartă aşa, ca să-mi retrag plângerea penală. Nu mi-a spus acest lucru, dar asta doreşte.

Femeia spune că s-a angajat la Primăria Albeni în urmă cu un an și două luni, printr-un concurs. Relația cu edilul s-a schimbat încă din vara anului trecut și din acest motiv Viorica Băltăreţu se așteaptă să fie concediată.

„Totul a fost bine până în vara anului trecut. Au început discuţiile cu ceilalţi colegi şi am fost prinsă în acest cerc vicios din care nu am mai reuşit să ies. Colegul meu, domnul Buculea, este în preaviz, după ce primarul a făcut evaluarea şi a primit calificativul «nesatisfăcător». Probabil că o să urmez eu şi o să mă dea şi pe mine afară. Am lucrat 22 de ani la Petrom şi contabil şef la firma de salubritate de la Târgu Cărbuneşti, sub tutela primăriilor. Eu nu am întâlnit aşa ceva în 30 de ani de muncă şi nici nu am întâlnit aşa ceva”. Primarul Stan a fost în conflict cu mai mulţi angajaţi. Unii dintre ei şi-au dat demisiile, iar alţii au fost dați afară. Edilul este cercetat în mai multe dosare penale. Într-unul este acuzat de şantaj şi ameninţare de către fostul medic de la Centrul medical din Albeni.