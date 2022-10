Crocodilul, a căruit vârstă a fost estimată la 80 de ani, a fost găsit mort, plutind pe suprafaţa lacului, în prima parte a zilei de luni.

Sute de credincioşi au asistat la funeraliile lui Babia, „considerat gardianul templului Sri Ananthapadmanabha Swamy din Kasaragod”, a decșlarat secretarul templului, Ramachandran Bhat.

Potrivit acestuia, Babia nu a atacat niciodată un animal sau o fiinţă umană, nici măcar atunci când un copil l-a atins pentru ca animalul să-i aducă noroc.

Corpul animalului sacru a fost decorat cu flori şi binecuvântat înainte să fie transportat pe o litieră acoperită cu frunze de cocotier, în mijlocul unei mulţimi de credincioşi care plângeau, fiind apoi înhumat în incinta templului.

Final rituals of Crocodile #Babiya at Sri Anantapura Temple in #Kasaragod which left for heavenly abode yesterday. Devotees turn up in huge numbers to pay last respects to Babiya.



For over seven decades at Ananthapura Lake Temple, Babiya was the focus of devotees & tourists. pic.twitter.com/876zGnaTHr