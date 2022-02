Eunice este a doua furtună care lovește Marea Britanie într-o săptămână, iar efectele sunt devastatoare. Vremea rea a dat peste ap și cursele aeriene, iar piloții au fost puși la grea încercare.

Într-o filmare de aproape un minut se observă momentul în care o aeronavă a companiei British Airways ratează aterizarea pe aeroportul londonez Heathrow din cauza vânturilor puternice.

I can't remember the last time Twitter was all united in watching something – Big Jet TV's live footage and commentary of planes landing in Storm Eunice at Heathrow. „Let's see how China do now. GO ON SON!” https://t.co/5LDWJIbPq1