De Simona David,

Furtuna Jorge va lovi nordul Europei în acest weekend, după ce Ciara și Dennis au făcut ravagii în ultimele săptămâni, potrivit Brussels Times.

Sâmbătă și duminică sunt așteptate ploi torențiale și vânturi puternice, anunță Brussels Times.

Potrivit sursei citate, furtuna din acest weekend poartă numele Jorge, deoarece a fost anunțată de serviciul meteorologic spaniol, care a anunțat și codul portocaliu.

