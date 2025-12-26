Furtună puternică pe Valea Prahovei, în a doua zi de Crăciun

Furtuna puternică a început vineri seara pe Valea Prahovei și a provocat pagube semnificative în Sinaia. Rafale violente de vânt au doborât mai mulți copaci pe străzile Mănăstirii şi Zamora, unul dintre aceştia lovind un autoturism în care se aflau trei persoane, potrivit News.ro.

La această oră, pompierii Detaşamentului Sinaia continuă intervenţiile pentru îndepărtarea copacilor doborâți.

Un copac a căzut peste o mașina în care se aflau trei persoane

Vântul puternic a rupt mai mulți copaci de pe strada Zamora. Unul dintre arbori s-a prăbușit direct peste o mașină în care se aflau trei persoane. Din fericire, aceștia au scăpat nevătămați.

„Vorbim despre mai mulţi copaci căzuţi pe strada Zamora, pe garduri şi fire de curent electric, dar şi despre 5 copaci căzuţi pe strada Mănăstirii.

Unul dintre aceştia a căzut peste un autoturism la bordul căruia se aflau 3 ocupanţi care, din fericire, nu au fost răniţi”, au transmis oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Cod portocaliu de vânt puternic în județul Prahova

Județul Prahova se află, vineri, sub cod portocaliu de vânt, conform ANM, intensificările atingând 120-140 km/h la altitudini de peste 1.800 de metri, până la ora 23.00.

Meteorologii ANM au emis avertizări de cod portocaliu de vânt puternic, valabile în cursul serii de 26 decembrie 2025 și pentru județele Caraș-Severin, Hunedoara, Argeș, Dâmbovița și Brașov, toate în zonele de munte de peste 1800 m. Rafalele vor atinge până la 140 km/h.

Când și cum se emite codul portocaliu de vânt

Codul portocaliu de vânt se emite de către Administrația Națională de Meteorologie (ANM) atunci când sunt prognozate intensificări puternice ale vântului, cu rafale ce depășesc praguri semnificative, cum ar fi 90-120 km/h în zonele de munte înalte sau 70-90 km/h în rest, conform procedurilor din Ordinul nr. 245/2012.

Emiterea se face pe baza monitorizării constante, prognozelor și analizelor, comunicându-se prin site-ul ANM, media și autorități locale pentru a permite măsuri preventive rapide.

Acest cod simbolizează fenomene meteorologice periculoase de intensitate mare, precum vânt puternic care poate provoca pagube locale, întreruperi de curent electric, comunicații și riscuri pentru infrastructură sau siguranța persoanelor.

