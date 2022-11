Aproximativ 6 milioane de locuitori din cinci state din zona Marilor Lacuri, de la Wisconsin la New York, se află sub alertă de ninsoare.

Potrivit Serviciului Naţional de Meteorologie, în Buffalo, al doilea oraş ca mărime din statul New York, sunt prognozate căderi de zăpadă „istorice”, cu depuneri de peste 1,5 metri, însoţite de temperaturi foarte scăzute.

– I cant remember ever seeing this much lightning in a snow storm!! #WestSeneca #NewYork just south of #Buffalo pic.twitter.com/IBCW5l3yxV

În zonele din jurul oraşului Buffalo, s-ar putea depune 5 cm de zăpadă pe oră, ceea ce ar însemna că regiunea va avea parte în doar câteva ore de zăpada de cantitatea de zăpadă înregistrată în mod normal într-o lună. Este o prognoză nemaivăzută în ultimii 20 de ani.

Zăpada cu tunete este un fenomen rar, care se întâlneşte doar în cele mai puternice furtuni de iarnă, cum ar fi nor’easter (furtuni specifice coastei Atlanticului de Nord), cu viscol intens şi aşa-zisele „cicloane bombă”.

THUNDER SNOW: A dangerous storm hammered parts of western New York overnight, bringing in thick snow and flashes of lightning. The area could see “potentially historic” snowfall, the National Weather Service said. https://t.co/bt5Oepqkbi pic.twitter.com/SQMIFkFnE4