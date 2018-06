G4media: Avocatul Adrian Zuckerman ar urma să fie viitorul ambasador SUA în România

Potrivit sursei citate, Adrian Zuckerman, specialist în tranzacţii imobiliare şi partener în biroul din New York al firmei de avocatură Seyfarth Shaw, este unul din numele luate în calcul pentru funcția de ambasador SUA în România. Acesta ar urma să îi ia locul lui Hans Klemm.

Mandatul actualului ambasador SUA în România se încheie oficial la sfârșitul acestui an, iar ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a confirmat că mandatul acestuia nu va fi prelungit, mai scrie G4media.

Adrian Zuckerman a absolvit New York Law School (1983) şi Massachusetts Institute of Technology (1979). Este fluent în limba română, potrivit CV-ului său oficial. El este specializat în litigii imobiliare, gestionare de active şi intermedieri. Face parte din board-ul ONG-ului Kids Corp, care susţine copiii defavorizaţi din Newark, New Jersey.

Hans Klemm este ambasador SUA în România din septembrie 2015.

