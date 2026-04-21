Produsul care se vinde de Lidl cu 499 de lei

Lidl vinde un produs care îți transformă orice masă în familie într-un festin culinar cu doar 499 de lei, ofertă valabilă în catalogul din săptămâna 20-26 aprilie 2026.

Echipat cu două arzătoare și termometru încorporat, acest produs este un grătar pe gaz care permite un control riguros al temperaturii prin butoanele rotative și o curățare facilă grație tăvii de scurgere detașabile.

Cu ce alte produse pentru grătar mai vine Lidl la ofertă în săptămâna 20-26 aprilie 2026

În aceeași campanie, Lidl vine și cu alte oferte speciale pentru grătar, care atrag tot mai mulți cumpărători. De la set de accesorii grill, până la tigăi, gama variată le permite românilor să-și transforme masa de 1 mai într-o adevărată experiență culinară.

Alte oferte speciale:

Tăvi/tigaie pentru grătar (inox) 34,99 lei

Set accesorii grătar 59,99 lei

Grătar mobil 99,99 lei

Piatră de copt pizza 34,99 lei

Accesorii grătar (inox) 14,99 lei

Accesorii grill ( fontă) 34,99 lei

Tigaie grill ( fontă) 89,99 lei

Suport pentru grătar 24,99 lei

Folii reutilizabile pentru grătar 24,99 lei

Țepușe frigărui cu suport din inox 19,99 lei

Grătar din inox 19,99 lei

Brichetă cu flacără reglabilă 12,99 lei

Regulile pe care trebuie să le respecți când faci grătar în curte

Grătarul este una dintre activitățile preferate ale românilor, mai ales în preajma Sărbătorilor. Totuși, o astfel de activitate desfășurată în curtea proprie poate aduce amenzi de până la 2.500 de lei, dacă legislația nu este respectată, iar vecinii sunt deranjați.

Potrivit legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, focul deschis, inclusiv grătarul, trebuie amplasat la o distanță sigură de clădiri, garduri sau materiale inflamabile. De asemenea, este interzisă aprinderea focului în condiții de vânt puternic sau în apropierea vegetației uscate. Regulile mai stipulează că focul trebuie supravegheat permanent și stins complet după utilizare.

O astfel de activitate este permisă în România, însă încălcarea regulilor privind prevenirea incendiilor poate duce la amenzi considerabile. De asemenea, este important să fie respectată liniștea publică și drepturile vecinilor, pentru a evita eventuale probleme.















