„Ieri, în timp ce mă aflam la volan, în zona Trafic Greu, și mă grăbeam să duc mâncare caldă acasă, mi s-a făcut brusc rău. Am simțit o slăbiciune, am crezut că leșin, nu mai aveam control asupra mea, tremuram, aveam frisoane, curgeau transpirațiile pe mine și simțeam o durere puternică lombară.

Pot spune că simțeam că mă topesc la volan. Am apucat doar să parchez într-o benzinărie. De acolo, am sunat la 112, dar nu mă înțelegeau foarte bine, pentru că nu puteam nici să vorbesc, deși eram conștient.

M-a luat Salvarea din benzinărie, a venit foarte repede. Am fost dus la Urgență, la Spitalul Militar, mi-au dat medicii niște pastile, mi-au făcut și o perfuzie, cu ceva paracetamol.

Nu știau exact ce am, la ecografie nu se vedea nimic, în zona rinichilor, mai făcusem o ecografie și acum o săptămână și, tot așa, nimic.

Dar, după ce mi-au făcut și un CT (tomografie computerizată), s-a văzut firicelul de nisip, care a pornit pe uretră și care mi-a cauzat acele dureri infernale. Mi s-a dat tratament pentru acasă, plus ceaiuri, pentru a elimina nisipul.

M-au întrebat și dacă am nevoie de concediu medical, dar am refuzat. Vă recomand tuturor să mergeți la medic și să faceți toate analizele, că, uite, nu știi când ți se face brusc rău și nici nu știi ce ar putea fi”, a spus Gabi Jugaru pentru Impact.

Gabi Jugaru a vorbit și despre revenirea în televiziune

Gabi Jugaru și-ar dori să găsească proiectul perfect pentru a reveni în televiziune cât mai curând.

„O să revin pe micul ecran, cu o nouă emisiune, când o să mi se ceară. Nu există zi în care să nu fiu oprit pe stradă, oriunde m-aș duce, la piață, la mall, să nu fiu oprit și să mă întrebe lumea când revin. Din păcate, nu există oferte din partea televiziunilor.

După ce am încheiat contractul cu PRO și am lucrat și la Național TV, am mai avansat proiecte la trustul Intact, din nou la PRO TV, la Kanal D… Dar mi s-a spus așa: Măi, Gabi, noi vrem ceva mai cu intrigă, mai cu scandal!”.

