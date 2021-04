Inițial, trupul soțului lui Gabi Luncă era înmormântat la cimitirul din Străulești, însă fetele au îndeplinit ultima dorință a mamei lor.

Prin urmare au deshumat trupul acestuia și l-au înmormântat alături de regretata artistă.

foto: Click

Gabi Luncă a fost condusă pe ultimul drum de familie. Rebeca Onoriu, fata cea mică a lui Gabi Luncă, a declarat că respectă ultima dorință a mamei, i-a cumpărat regretatei artiste un cavou exact cum își dorea ea.

Familia și prietenii au condus-o pe ultimul drum pe doamna muzicii lăutărești. Aceasta este îngropată la cimitirul din Dămăroaia.

FOTO: Click

Sicriul cu trupul neînsuflețit al marii artiste a poposit mai mult timp în fața casei acesteia, unde un pastor a făcut o slujbă de pomenire, după care cortegiul a ajuns la cimitirul din Dămăroaia, anunță Click.

„Mama mea va avea o înmormântare creștinească, așa cum am spus! Nu am acum puterea să merg la spital. Voiam s-o scot pe picioare de acolo și s-o aduc acasă.

Aseară am fost cu sora mea și i-am luat mamei cavoul din Cimitirul Dămăroaia, acolo unde și-a dorit ea foarte mult să fie înmormântată.

Mă bucur că lângă cavou vom avea o băncuță, unde voi sta și îi voi citi mamei mele toate mesajele de condoleanțe venite pentru ea! Așa îi citeam eu ei înainte mesajele la pozele noastre, pe care le puneam cu ea (n.r. pe Facebook). Sunt enorm de multe! Nici eu nu am apucat să le citesc”, a declarat, luni, Rebeca Onoriu pentru click.ro.

