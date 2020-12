VIDEO / Bărbatul îngroapat la Iași și "înviat" după 40 de zile s-a dus la cimitir, să-și vadă crucea: "De bucurie că trăiesc, am dat de băut!"

În vârstă de 51 de ani, bărbatul din Costuleni a plecat de acasă și familia l-a dat dispărut, pe 25 octombrie. Pe 7 noiembrie, un cadavru găsit la Grozești a fost identificat de familia lui Gabriel Luca și oamenii l-au luat acasă. L-au îngropat abia pe 12 noiembrie, dar vineri, când ai lui pregăteau praznicul de pomenire la 40 de zile, s-au trezit cu el în curte.

Vineri a venit băiatul acasă. Ma-m uitat la el și am spus: Măi mamă te-am și îngropat! Mama lui Gabriel Luca



Mama bărbatului din Iași îngropat și apărut după 40 de zile în poarta casei. Foto: BZI

„Eu l-am dat dispărut. A venit poliția, am vorbit cu ei, după un timp a luat poliția legătura cu noi și ne-a spus că a fost găsit un mort la Grozești și să mergem la morgă să-l identificăm.

Părea că este el, dar era îmbrăcat diferit. Am luat mortul acasă, i-am făcut priveghi și l-am îngropat. I-am făcut slujbe, pomeni, tot ce a fost. S-au împlinit 40 de zile de când l-am îngropat și am zis să-i facem praznic de Sfântul Ștefan.”, a povestit mama bărbatului.

S-a dus în cimitir să-și vadă crucea

Bărbatul „îngropat” de rude a povestit unde a fost în toate aceste luni de când a fost dat dispărut și apoi îngropat: „Eu am plecat la fermă. Vineri seara m-am întors acasă și am aflat că sunt și mort și îngropat și toate cele… După ce mi-am revenit din șoc, m-am dus la bar și am dat de băut la toată lumea.”

În fața mormântului unde pe cruce scrie numele lui, Gabriel Luca se întreabă cine o fi pus în sicriu: „Cine știe cine o fi, l-au îngropat peste tata, e mort de 20 de ani.”

Gabriel Luca trebuie să dovedească acum că e viu. Foto: BZI

Mama acestuia a spus că va face pomenire de Sfântul Ștefan pentru mortul neidentificat. „O să fac praznic, să fie de sufletul mortului…Am vorbit și cu protul să modifice pomelnicul, să-l scoată pe Gabi de la morți și să-l treacă la vii”, a spus mama bărbatului.

Acum, foarte mai probabil cadavrul bărbatului necunoscut va fi deshumat și dus din nou la Institutul de Medicină Legală (IML) Iași, pentru a se încerca identificarea lui. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar ancheta continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt.

Cât despre Gabriel Luca, el trebuie să dovedească acum că e viu și pentru asta are nevoie de o hotărâre judecătorească.

