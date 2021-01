Gabriel Petrea a declarat că a fost ales să coordoneze partea logistică a staţiei Euronews România de către Consiliul de Administrație al Universității Politehnica.

„Am fost ales de Consiliul de Administrație al Universității, format din 30 de persoane. Nu cred că trecutul meu politic ar putea afecta noul post de știri. Mai mult, eu am atribuții doar pe zona administrativă. După cum am anunțat, redactor-șef va fi altcineva, o persoană aleasă în mod transparent. Eu mi-am dat demisia din Pro România și nu mai am legături cu zona politică”, a spus Gabriel Petrea.

Potrivit CV-ului, Gabriel Petrea este director general adjunct al Universității Politehnica. Gabriel Petrea a fost deputat PSD până în octombrie 2019, când s-a alăturat grupului parlamentar Pro România. Gabriel Petrea a candidat pe listele Pro România la alegerile parlamentare din decembrie pentru funcţia de senator, însă partidul nu a reuşit să obţină pragul electoral.

Euronews a anunțat că va lansa în curând un post independent de știri în România. Potrivit Universităţii Politehnica, proiectul va fi construit pe scheletul unei televiziuni deja existente, UPB Sigma TV, și va avea circa 100 de salariați la nivel local.

