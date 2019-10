De Andreea Radu,

”Se spune că au fost prețuri umflate, că prețurile nu au fost reale și că, într-adevăr, am finalizat spitalul și el tratează niște copii, spun ei în secundar, dar că acolo e o ilegalitate. De dimineață, deja, m-am întâlnit cu avocații, am făcut plângerea, am și depus-o, pentru că nu este normal să se aducă un prejudiciu de imagine atât de mare”, a declarat primarul general Gabriela Firea, într-un interviu acordat DC News.

În același interviu, Gabriela Firea a mai afirmat că „dacă s-a făcut ceva, nu s-a făcut în timpul mandatului său”.

Urmăriți descoperirile Libertatea.ro în cazul fraudei de la Spitalul Gomoiu:

Gabriela Firea a mai acționat în judecată Libertatea în urma unui articol publicat în luna august a anului trecut, titrat „Gabriela Firea & Florentin Pandele – Casa de intervenții”. În articol, ziarul a dezvăluit că cei doi primari erau vehiculați în discuțiile mai multor manageri care trăgeau sfori în sistemul de sănătate bucureștean.

Libertatea a câștigat procesul, în primă instanță, Tribunalul respingând acțiunea ca neîntemeiată.

