„Funcţiile sunt pe ultimul loc. Îmi doresc în special să lupt pentru români, ca parlamentar, ca senator. Mi-aş dori în trei ani să candidez din nou la Primăria Capitalei, dacă voi fi sănătoasă. Cât priveşte portofoliile, în funcţie de ce vor decide colegii mei social-democraţi în următoarele şedinţe, dacă pot fi utilă undeva, discutăm, dar nu îmi doresc în mod pragmatic sau esenţial acest lucru”, a declarat Gabriela Firea pentru RomâniaTV.

Ea precizează că sunt social-democrați mai bine pregătiți decât ea care pot prelua portofoliul de la Ministerul Muncii.

„Este un minister foarte greu. Cred că am colegi mult mai bine pregătiţi decât mine. Eu cred că orice om, dar mai ales om politic, trebuie să se cunoască bine şi să aibă şi simţul ridicolului. Să ştie unde este potrivit, unde nu este potrivit. Eu consider că în echipa social-democrată am colegi mult mai bine pregătiţi decât mine în acest domeniu. Sunt şi eu membru al Comisiei de Muncă, Familie şi Protecţie Socială a Senatului, dar cred că în acest domeniu mai am multe de învăţat”, a spus Firea.

Cât privește negocierile PSD-PNL, senatoarea spune că sunt doar discuții la nivel de „tatonare” și mai sunt multe decizii de luat înainte de o alianță guvernamentală.

„Sunt şi eu trecută la tot felul de ministere, ba la Interne, ba la Muncă. Realmente sunt speculaţii făcute până în acest moment. A fost doar o discuţie de tatonare, exploratorie, urmând ca după acest weekend, în care s-a lucrat la programul de guvernare, la modul tehnic vorbind, săptămâna viitoare, dacă se iau decizii în cele două partide, în forurile statutare, să se realizeze sau nu o coaliţie de guvernământ. Pentru că nu este foarte simplu – suntem două partide măcinate de disputa nedreaptă la care am asistat, mai mult de la PNL către PSD, invectivele adresate către noi şi calificativele nedemne care ne-au fost transmise în special în campania electorală”, a declarat Firea.

O decizie privind o posibilă alianță ar putea fi luată luni când ambele partide au programate ședințe interne pentru a analiza posibilitatea cooperării pentru formarea viitorului guvern.

Citeşte şi:

Sorin Cîmpeanu cere sancțiuni pentru directorii de școli antivacciniști. Luni încep controalele în unitățile de învățământ

De ce Africa are puține cazuri și decese COVID, în ciuda unei rate scăzute de vaccinare. Explicațiile epidemiologilor

„Se sufocă. Ne imploră. Regretă”. Cine este în spatele bannerului uriaș cu mesaj pro-vaccinare din centrul Bucureștiului

PARTENERI - GSP.RO FOTO „Micul Hercule” este de nerecunoscut! Cum arată în prezent copilul forțat de tatăl său la extrem

Playtech.ro BREAKING: Procurorii s-au sesizat în cazul morții lui Petrică Mîţu Stoian. Informații de ultimă oră

Observatornews.ro Poveste de dragoste inedită în Șipote: La 76 de ani, tanti Sofica a îmbrăcat rochia de mireasă și s-a căsătorit cu Miluță, cu aproape 30 de ani mai tânăr

HOROSCOP Horoscop 8 noiembrie 2021. Scorpionii își pun singuri piedici în calea obținerii unor rezultate mai bune la locul de muncă

Știrileprotv.ro Marinar dispărut de la bordul unui șlep în portul Calafat. Bărbatul este căutat de scafandri în Dunăre

Telekomsport Descoperire şocantă a autorităţilor în mai multe garaje din ţară. Ce substanţă "ajungea să fie injectată". Măsură luată

PUBLICITATE Cea mai bună experiență de utilizare a internetului fix din România - Vodafone Supernet Fibră