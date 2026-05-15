Timișoara, marele câștigător al galei Destinația Anului 2026

Timișoara a câștigat titlul de „Destinația Anului 2026 în România”, în cadrul concursului organizat anual de Asociația Institutul pentru Orașe Vizionare. Competiția a ajuns la a șasea ediție. Pe lângă marele premiu, Timișoara a obținut și locul I la categoria „Orașe care inspiră”. Orașul a mai fost recompensat și cu locul al doilea la categoria „Cea mai bună promovare”.

Decizia a fost luată prin cumularea voturilor publicului cu cele ale unui juriu de specialitate. Premiul principal a fost înmânat de Irineu Darău, ministru care are în atribuții și Turismul, potrivit sursei citate.

Dominic Fritz: „Sunt premii care validează munca orașului din ultimii ani”

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a spus că premiile primite confirmă evoluția orașului din ultimii ani.

„Sunt premii care validează munca orașului din ultimii ani. Anul Capitalei Culturale Europene a fost startul unui creșteri constante a vizibilității și interesului pentru Timișoara, atât pentru români, cât și pentru străini”, a declarat Dominic Fritz.

Edilul a explicat că s-a schimbat și profilul celor care ajung în Timișoara. După ani în care orașul era vizitat mai ales pentru afaceri, acum numărul celor care vin în timpul liber este mai mare.

„Profilul celor sosiți în oraș s-a schimbat: ponderea celor veniți pentru afaceri e mai mică decât cea a vizitatorilor în timpul lor liber, după 15-20 de ani de turism preponderent de business”, a spus primarul.

Turismul din Timișoara a crescut, în timp ce la nivel național a scăzut

Dominic Fritz a invocat și datele oficiale privind turismul din oraș. Potrivit acestuia, în 2025, Timișoara a continuat să crească, spre deosebire de tendința de la nivel național. Media lunară a sosirilor în Timișoara a crescut cu 5% față de 2024, în timp ce, la nivel național, s-a înregistrat o scădere de 2%. Primarul a mai spus că această creștere se menține și anul acesta.

La ediția precedentă, titlul de „Destinația Anului 2025” a fost câștigat de Delta Dunării, Tulcea. Delta a câștigat atunci și categoria „Tărâmuri fermecate”.

Pentru ediția din 2026, nominalizările au fost primite între octombrie 2025 și ianuarie 2026. În aprilie, destinațiile finaliste au fost supuse votului. Timișoara a mai intrat în competiție și cu Piața Unirii, la categoria „Nuclee urbane”, și cu Bastionul Maria Teresa, la categoria „Repere”.

