Printre inculpați se numără fostul prim-ministru Mihail Kasianov, politicienii Vladimir Kara-Murza, Dmitri Gudkov și Garri Kasparov, economistul Serghei Guriev, oamenii de afaceri Boris Zimin și Evgeny Chichvarkin, precum și alți actori, jurnaliști, istorici și personalități publice.

FSB susține că organizația, înființată după începerea războiului din Ucraina în februarie 2022, ar avea ca scop „acapararea violentă a puterii” și „schimbarea ordinii constituționale” în Rusia. Autoritățile ruse au declarat Comitetul „indezirabil” încă din ianuarie 2024.

Potrivit codului penal rus, acapararea violentă a puterii se pedepsește cu până la 20 de ani de închisoare, participarea la o organizație teroristă cu până la 15 ani, iar apelurile publice la activități teroriste, de care este acuzat Hodorkovski, sunt, de asemenea, sancționate sever.

FSB mai afirmă că fondatorii Comitetului ar fi finanțat „unități naționaliste paramilitare ucrainene”, considerate teroriste în Rusia, și că ar fi desfășurat activități de recrutare cu scopul de a prelua puterea „prin forță”. În plus, serviciul de securitate menționează documente adoptate de Comitet, precum „Declarația de la Berlin” din aprilie 2023 și platforma „forțelor democratice ruse” creată în octombrie 2025, pe care Hodorkovski ar fi promovat-o ca alternativă la guvernul actual.

Pe de altă parte, site-ul Comitetului Antirăzboi susține că organizația sprijină rușii care se opun războiului și oferă un spațiu pentru solidaritate, acțiune și asistență reciprocă.

